La sanidad madrileña pierde, dos veces, las muestras de la PCR de una menor

Ana tiene solo dos años. En junio tuvo un episodio de fiebre alta y manchas en la piel. Empezó un domingo por la tarde y al día siguiente su familia llamó al centro de salud de Arganda, la localidad madrileña en la que residen. "Nos atendieron hasta tres pediatras distintos pero solo nos recomendaron quedarnos en casa", explica la madre de la pequeña a la Cadena SER.

La pequeña estuvo varios días con fiebre alta pero hasta el jueves, cuatro días después de que aparecieran los síntomas, no le pidieron que se hiciera una PCR. Después de tomar la muestra, no hay más seguimiento ni más recomendaciones, ni a la pequeña, ni a sus padres.

La familia tuvo que esperar todavía otros cuatro días más para recibir la llamada con los resultados. Pero no había. "Nos dijeron que la muestra se había caído o volcado, que era lo que aparecía en el informe, y que no habían podido confirmar si tenía covid o no", cuenta su madre. "Nos dijeron que no había que repetir la prueba porque no era necesario hacerla cuando habían pasado más de dos días de los primeros síntomas, algo que me sorprendió porque ya le habían hecho la prueba pasado ese tiempo".

La PCR no se repitió entonces, y no hubo más contactos del centro de salud con la familia. Un mes después, en julio, la niña volvió a presentar un cuadro de fiebre alta y su familia volvió a telefonear al centro de salud. Esta vez, la PCR se hizo al día siguiente. "Nos dicen esta vez que el protocolo marca que hay que el protolo establece que a los niños con fiebre se les haga la PCR para descartar coronavirus".

Es martes cuando acuden al centro de salud para hacerse la prueba y esperan hasta el viernes. Nadie les llama en esos días ni les hace un seguimiento. No saben si su hija está contagiada pero tienen un viaje ese fin de semana y llaman al centro de salud para preguntar qué es lo correcto.

"La enfermera me dijo que no me sabía decir, ante mi sorpresa, porque pensé que había protocolos para eso, y llamamos al teléfono de la Comunidad de Madrid de información del COVID, pero tampoco nos ayudan, nos dicen que no son médicos y que solo pueden hacer recomendaciones", describe la madre sorprendida.

Por prudencia, cancelan el viaje, y no salen de casa. Tendrán que esperar todavía unos días más, hasta el martes siguiente, para saber algo más de la PCR. A pesar de que había pasado ya una semana desde que se recogió la muestra, es entonces cuando la pediatra les comunica que aún no ha llegado la prueba al laboratorio porque en el informe figura que está extraviada.

"Me dicen que la han perdido y que si la niña lleva una semana bien que es probable que fuera algo ajeno al COVID", sigue la madre. "Me dan de alta entonces y me aclaran que no es necesario que sigamos guardando la cuarentena porque no han aparecido otros síntomas y la fiebre ha desaparecido".

La sorpresa de esta familia y el malestar con lo ocurrido no han caído en saco roto en la Comunidad de Madrid. Tras dos muestras perdidas, y ante la llamada de la Cadena SER, la Consejería de Sanidad solo ha detallado que no es habitual que se den este tipo de situaciones y que están investigando lo sucedido en ambos episodios.