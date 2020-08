Idoya Martínez, primer fichaje del Preconte Telde para su proyecto en Primera

Casi de celebraciones y con muchas de las jugadoras sin irse de vacaciones, el Teldeportivo anuncia el primer fichaje de la temporada. Idoya Martínez Caballero, Idoya, firma por el club de Gran Canaria para esta nueva etapa que se abre en la entidad teldense. ¡Bienvenida Idoya!

El historial de la jugadora ilicitana es espectacular a la vez que prometedor. Con dieciséis años debutó en la primera división con el Elche. Una categoría que conoce sobradamente tras su paso por el Ourense y UCAM Murcia. Este ultimo la pasada campaña. Además de su periplo con las selecciones territoriales de Valencia y Galicia con 17 años alcanza la internacionalidad al ser convocada con la Selección Española sub-17.

Ahora llega a Gran Canaria con 21 años cumplidos en marzo.

Es una jugadora conocida para el cuerpo técnico de las islas a la que ya le tenían echado el ojo. El Centro Insular de Deportes también sabe cómo juega toda vez que en la campaña 17-18 se enfrentó al Teldeportivo en las filas del Torrent.

Una vez conocido su incorporación, sus primeras palabras fueron de agradecimiento hacia su nuevo club “Es una ilusión jugar en el Teldeportivo. Son muchos años siguiéndolos desde la distancia y sufriéndolas en contra. Ahora se abre una nueva etapa para ambos y espero estar a la altura” y añadía “Quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el cuerpo técnico, con Cristina Gimeno a la cabeza, en su nuevo proyecto”

Para ella, hablar de Fútbol Sala es una forma de vida. Sus padres le preguntaron qué deporte quería practicar y se decantó por esta modalidad con solo cinco años. Algo extraño cuando ninguno de ellos, ni su hermano que hacia karate, lo practicaban. “Me sentía muy a gusto desde pequeña jugando al Futbol Sala en el Femesala y creo que por eso no lo he dejado. Para mí siempre ha sido mucho más que hacer deporte”

Tras su debut en la elite se abrió un periplo con Torrent en 2ª y Ourense y UCAM, ambos en 1ª, que le ensanchó el mundo “No solo jugaba al Futbol Sala, era todo lo demás. Tanto en Galicia como en Murcia me han hecho sentir como en casa y hacia que mi afición creciera entrenamiento a entrenamiento. Guardo muy buenos recuerdos de cada equipo en el que he estado y, sobre todo, grandes amigas”

Para los que no la recuerdan de su paso por el CID, Idoya es una jugadora con mucha visión de juego y templanza sobre el parquet. Sabe adaptarse a cualquier posición y sistema. Desde su posición de cierre, que es donde se encuentra más cómoda, ella alaba otras características de su juego “Soy muy intensa. Me gusta estar dentro del partido, analizando al rival y luchar siempre cada balón. No concibo el Fútbol Sala sin sistemas. Me gusta con pases, con movimientos…”

Idoya estudia magisterio en educación infantil. Ha solicitado el traslado de matrícula a la Universidad de Las Palmas y está a la espera de que se lo concedan “Quiero continuar con mis estudios en la isla al tiempo que juego y seguir preparándome para el día que ya no pueda estar sobre el parquet”

Su llegada a Gran Canaria está prevista a principios de agosto para comenzar a preparar una temporada que se iniciará el 5 de septiembre.

La competición arrancará el 5 de septiembre

El CNFS de la RFEF aprobó recientemente las normas reguladoras de la temporada 20-21 y, entre otros apartados, el inicio oficial de las competiciones. El 5 de septiembre es la fecha elegida para la primera división femenina. El Teldeportivo deberá empezar a entrenar casi de inmediato para preparar su regreso a la élite.

Una temporada que será larga. Inicialmente está previsto que se salga a competir con 19 equipos tras la renuncia a participar en la misma del UCAM Murcia, lo que implica 34 jornadas. Además hay que añadirle la disputa de la Supercopa y Copa de la Reina 19-20 y 20-21. La tercera semana de junio es la fecha prevista para la finalización de la liga.

Los cuatro primeros clasificados disputaran el Play Off por el título de liga una semana después y cinco serán los descendidos de categoría.

En cuanto a la segunda división en la que militará el filial teldense, el inicio será el 5 de octubre. En esta ocasión, el sistema de competición es as complejo. Se seguirán manteniendo los cuatro grupos, si bien en cada uno de ellos está previsto que se hagan subgrupos.

En la misma junta de gobierno del CNFS se ratificó las modificaciones ya publicadas a las reglas del juego y de las que se dará cuenta el próximo 14 de agosto a los colegiados.

A este respecto el Comité de Fútbol Sala de la FIFLP ya ha acordado con el CTA de Las Palmas una serie de reuniones por videoconferencia con clubes y entrenadores para explicar las principales modificaciones.

Los equipos a los que se deberá enfrentar el Teldeportivo en su regreso a la elite son