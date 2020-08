El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que ha anunciado que “tras recabar información técnica, así como abrir las investigaciones necesarias, se ha informado a Kokun Ocean Club del cierre cautelar de su establecimiento durante un periodo inicial de 15 días, a fin de esclarecer lo ocurrido en relación al vídeo que tanta repercusión ha tenido y que muestra actitudes y comportamientos totalmente contrarios a las medidas sanitarias impuestas por las administraciones competentes con el objetivo de paliar y frenar el contagio del COVID-19”.

Ortiz ha señalado que “los datos que tenemos en el municipio en cuanto a la repercusión del virus son mínimos, fruto del trabajo y compromiso no solo del Ayuntamiento, sino del tejido empresarial, hotelero y de ocio de la ciudad. Sería totalmente injusto que paguen aquellos que han apostado por cumplir escrupulosamente las medidas sanitarias para poder abrir en una temporada tan complicada por los efectos de la pandemia", ha dicho.

"Como alcalde no puedo olvidar que lo principal es garantizar de la mejor forma posible que nuestra ciudad es segura, y que ninguna acción irresponsable ponga en peligro la salubridad de nuestros vecinos, turistas y trabajadores que están expuestos diariamente al contacto con otras personas”, ha continuado.

En cuanto al cierre cautelar del chiringuito, el alcalde ha sido tajante a la hora actuar. “No podemos pasar por alto determinados comportamientos, por lo que me he puesto en contacto con los representantes del negocio para trasladarles mi preocupación y hacer énfasis en que la colaboración es más necesaria que nunca. No podemos jugar con fuego; muchas familias dependen de que el turismo siga apostando por nosotros y no vamos a permitir que pongan en riesgo su economía y salud por los actos imprudentes de terceros”, ha dicho.

Asimismo, el primer edil ha señalado que “no sólo hay que reprobar la actitud de un artista o un negocio en concreto, tenemos que ser lo suficientemente responsables para requerir responsabilidad a todo aquel que asista a cualquier tipo de aglomeración y no porte consigo la mascarilla reglamentaria y garantice las medidas sanitarias por todos conocidos y que su incumplimiento puede suponer un riesgo alto para muchas personas”

La medida cautelar ha sido transmitida al organismo competente en materia de chiringuitos de playa, que es la Junta de Andalucía. “Además de nuestra preocupación, le hemos trasladado los argumentos técnicos de las diferentes delegaciones municipales implicadas, para que puedan resolver los expedientes y se tomen las medidas necesarias, no solo para que no vuelvan a sucederse este tipo de episodios, sino para que se actúe de forma preventiva y se garantice la seguridad de todos y todas los que estén presentes en este tipo de espacios ya sea como usuarios o como trabajadores”

“Queremos dejar claro que Torremolinos es un destino seguro, así lo garantizan las medidas tomadas por la gran mayoría de nuestros establecimientos que han permitido que nos consolidemos como una de las ciudades costeras con menor impacto del virus. Es reponsabilidad de todos y todas que sigamos contando con estos datos que permitan que los visitantes decidan seguir viniendo para así reflotar nuestra economía local y la de nuestras familias”, ha concluido el alcalde, José Ortiz.