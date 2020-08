La Xunta decretará el cese del marisqueo en la Ría do Burgo cuando se adjudique el dragado

La Xunta responde al Gobierno central tras su requerimiento de desbloqueo del proyecto de dragado de la Ría do Burgo. La Consellería do Mar asegura que se comprometió en varias ocasiones a suspender el marisqueo, de forma inmediata, cuando se firme el contrato para el inicio de las obras. En su contestación, la administración autonómica señala que el Estado como titular de los terrenos afectados ya tiene la disponibilidad de los mismos. Considera injustificada una parada en el marisqueo mientras no comiencen los trabajos de la esperada regeneración de la Ría. La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, remitió una carta al presidente de la Xunta en la que advertía que no podía avanzar en el trámite de contratación de las obras si no cuenta con "el imprescindible apoyo de la administración autonómica". Le insta a que acredite la disponibilidad de los terrenos para poder licitar el dragado.

La Consellería do Mar indica que se compromete a suspender los planes de explotación marisquera existentes en la zona en el momento en que se inicien las obras. Añade que esta posición es secundada por la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Entiende la Xunta que la licitación de las actuaciones en la Ría do Burgo depende en exclusiva de la voluntad del Estado de iniciar la tramitación. Reitera su predisposición a colaborar en los aspectos que le afectan con el objetivo de que la limpieza del estuario comience cuanto antes. En su respuesta a la carta de la Ministra Ribera, la consellería que dirige Rosa Quintana subraya que no hay fundamento legal para suspender la actividad marisquera durante la licitación del contrato porque se puede prolongar durante meses.