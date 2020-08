El Deportivo pide la inhabilitación de Javier Tebas

El Deportivo va a solicitar entre hoy y mañana la inhabilitación de Javier Tebas, presidente de la LFP, por "abuso de autoridad, conflicto de intereses e incumplimiento reiterado de la normativa de LaLiga y reglas de la competición". Lo hará en una carta remitida a la presidenta del CSD Irene Lozano, parte fundamental en la búsqueda de un arreglo al atasco en el que se encuentra la Segunda División. Esto en una jornada en la que el aplazamiento del partido se ha debatido intensamente. "Ayer pedimos el aplazamiento 48h y nos contestan en un escrito durísimo llamándonos negligentes por no tener a los jugadores preparados para jugar. Ahora es LaLiga la que tiene prisa para que aplacemos el partido".

En opinión del presidente del Deportivo, la catadura moral de Tebas se percibe en sus palabras negando la posibilidad de que hubiese 5 positivos antes de un partido de la liga española, algo que solo podría suceder "mediando negligencias". "Ahora dice que no se puede hablar tan rápido de negligencias" afeó Vidal. También señaló al Fuenlabrada por "embarrar el proceso acusando incluso a miembros del Consejo.

A Fernando Vidal le tocó explicar el motivo del cambio de criterio del club a la hora de aceptar disputar el choque ante el equipo madrileño. Un partido que jugarán "con todas las condiciones y cumpliendo las normas". "Si por nosotros fuese-explicó-jugaríamos con once conos. No tiene sentido y es un claro perjuicio para los equipos que se han clasificado para el play off. Me parece vergonzoso" afirmó.

Explicó Óscar Rama, asesor jurídico, los caminos que sigue ahora el club. Primero el procedimiento penal por la denuncia presentada en la fiscalía por parte del Concello de A Coruña, donde habrá responsabilidade civiles o penales, pero donde obviamente no habrá castigos a nivel deportivo. Además el Dépor tiene pendiente la resolución del TAD sobre la reclamación por alineación indebida del Extremadura. Tmabién está el expediente sancionador 562 donde LaLiga "está poniendo todo tipo de trabas" incluso la prejudicialidad penal que no ha sido estimada. Apuntó el asesor jurídico una posible denuncia de un jugador del Fuenlabrada ante AFE por incumplimiento del protocolo sanitario. Confía también en que se puedan retomar las pruebas testificales. Menos confianza tiene el club en el proceso que sigue la LFP, donde han recusado al Juez de instrucción y donde tampoco pueden aportar pruebas ya que se las han rechazado todas.