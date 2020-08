La navarra Sara Velázquez, única certificadora Passivhaus y asesora Breeam en España

Sara Velázquez, arquitecta navarra socia del estudio VArquitectos, es la única mujer española que ha logrado las dos certificaciones más importantes en materia de edificación sostenible.

A principios de julio le fue otorgada la distinción de certificadora del Passiv Haus Institut, prestigioso estándar de máxima exigencia para acreditar edificios de consumo casi nulo. Actualmente esta distinción la tienen únicamente siete personas en todo el estado español siendo Sara, ahora, una de ellas.

Se da la circunstancia de que, además, Sara, era ya, desde 2018 asesora Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). Es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial.

De esta forma, se convierte en la primera persona española en lograr reunir todo el conocimiento de las dos certificaciones más reconocidas a nivel energético y medioambiental. "Un paso más en el camino hacia la excelencia emprendido hace años, en busca del mayor conocimiento para una arquitectura eficiente y sostenible, siempre basada en parámetros objetivos que se puedan demostrar. En definitiva, un camino centrado en intentar devolver a la tierra al menos una parte de lo que la construcción y el uso de los edificios le ha arrebatado", apunta desde el centro.

Trayectoria

Sara acredita en sus 22 años de trayectoria profesional la firma de varios miles de viviendas, así como de obras emblemáticas como las torres de Bolueta, en Bilbao (el residencial Passivhaus más alto del mundo) o el Centro de Salud de Lodosa (primer edificio de consumo casi nulo de esta tipología). Es asesora medioambiental de Arpada, empresa referente a nivel nacional en construcción de viviendas. Recientemente, el estudio de Sara Velázquez, VArquitectos, en colaboración con Bryaxis ha resultado adjudicatario del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. "Su propuesta, además de generar la mínima huella de carbono posible por estar construida en madera, supera el concepto de edificio de consumo casi nulo, proponiendo la autosuficiencia energética. Esta obra será sin duda un referente a nivel mundial, ya que, por desgracia, a día de hoy son muy pocos los ejemplos de edificios a gran escala que generen su propia energía y cuyo proceso constructivo no haya consumido recursos no renovables ni requiera grandes emisiones de carbono".

Sara ha sido ponente en distintos foros entre los que destacan, diversas escuelas de arquitectura e ingeniería, colegios profesionales y congresos nacionales Passiv haus, de rehabilitación. Su opinión ha sido recogida en numerosos artículos a nivel nacional en entre otros, El País Semanal, El Mundo o La Razón.

Con esta nueva titulación, Sara ratifica "el compromiso ético del que es precursora: una nueva forma de relación de la arquitectura con el planeta". Sus claves: la eficiencia energética, la no generación de residuos y no quitarle a la naturaleza nada que esta no sea capaz de regenerar.