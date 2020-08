José María Durán: "Se puede ser injustos en premiar, pero no se puede ser injusto en castigar"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb el director general de l’Espanyol, José María Durán per parlar sobre el comunicat que ahir va fer el club, en el que defensa l’eliminació dels descensos aquesta temporada en aquelles competicions tutelades per La Lliga. “Se puede ser injustos en premiar, que haya ascensos, campeones, gente que va a Europa, pero no se puede ser injusto en castigar”, ha afirmat Durán al ‘Què t’hi Jugues!’.

“Este comunicado obedece a la situación que se ha generado a raíz de las declaraciones del presidente de la RFEF en la cual proponía una Liga de Segunda de 24 equipos. Nosotros pensamos que ha habido muchos aspectos de injusticia deportiva que se han producido durante este año. Si se subsana uno se deben subsanar todos”, ha explicat el director general del club blanc-i-blau.

José María Durán també ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ perquè el comunicat s’ha fet en aquest moment. “Ahora es cuando se nos ha presentado un agravio adicional a la situación ya vivida que es que se abre la posibilidad de tener que competir contra 23 equipos en lugar de contra 21”, ha afirmat Durán, qui ha afegit que “eso conjugado a que los efectos del coronavirus ya se sabe que afectan a la próxima temporada nos moviliza, es la gota que colma el vaso de decir: hemos suspendido el examen, pero si hay otro que lo ha suspendido y se le da otra oportunidad, una reválida, pues hay que aprobar a todos”.

Preguntat per les possibilitats que té el club d’aconseguir alguna cosa favorable amb el comunicat, Durán ha dit que “para hacer unos cambios de este tipo en La Liga se necesitan unos cuórums y una unanimidad que es imposible conseguir”. A més, el director general del club ha afegit que “la única posibilidad que queda es que el Gobierno tomara una decisión y eso no lo va a hacer si existe finalmente una posibilidad de acabar la competición y un consenso con los equipos afectados en Segunda. Es muy improbable que esto pueda tirar adelante, pero no es imposible si al final se hace una reflexión profunda por parte del Gobierno, que es quien tiene la llave. Son los únicos que tienen la capacidad para ordenar este desorden”.

Per tal d’analitzar el comunicat de l’Espanyol i el recorregut que pot tenir, al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Xavier-Albert Canal, advocat especialista en dret esportiu. “Jo crec que té poc recorregut perquè del comunicat que ha fet l’Espanyol tot són coses que són més una declaració de cara a la galeria que no una argumentació jurídica”, ha afirmat, i ha afegit que “la Lliga de 24 equips a Segona tampoc la veig bé”.

Finalment amb José María Durán també hem parlat de l’actualitat de l’Espanyol i de l’arribada del nou entrenador. “Esperamos conocer hoy el nuevo entrenador. ¿Vicente Moreno? Es una de las dos posibilidades que tenemos sobre la mesa para el día de hoy”.