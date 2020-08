Álex Bergantiños: "No creo que haya dicho nada que no piense todo elmundo"

Álex Bergantiños ha abandonado el cuartel de Lonzas en A Coruña pasadas las dos de la tarde, luego de haber declarado en el cuartel de Lonzas por orden del departamento de integridad de LaLiga. "Estoy muy tranquilo. Han querido preguntarme por el audio que se filtró ayer y me he explicado" manifestó a la salida del cuartel.

"Me duele a nivel personal. Es una conversación de vestuario"

El hecho de que un audio dirigido a los compañeros del vestuario acabase siendo filtrado al exterior, no resultó del agrado del futbolista. "Me duele a nivel personal. Es una conversación de vestuario en un contexto... con frustración, con compañeros que ven una injusticia jugar... pero no creo que haya dicho nada que no piense todo el mundo. El objetivo era reclutar a mis compañeros teniendo en cuenta sus condiciones personales y sus dificultades e intentar presentar un equipo" explicó el mediocentro.

"Es una huída hacia delante"

El capitán del Deportivo negó haber hablado con nadie para adulterar ningún resultado. "El audio muestra el hastío con toda la situación que vivimos. Se nos apartó de la competición y de jugar en las mismas condiciones de los demás. Ahora corresponde a organismos poner remedio. Había que parar la jornada como pedimos desde el primer momento. Éramos 12-14 capitanes de Segunda diciendo que lo más adecuado por tema sanitario y deportivo era no jugar. Ahora es todo una huída hacia delante, se nos está usando: que si venir a los PCR, que no vengáis, que se juega o no se juega..." se quejó el centrocampista.

Bergantiños no quiso cargar las tintas sobre los agentes que le acompañaron a Lonzas esta mañana. "Entiendo su trabajo y ya está... es el ruido que se quiere generar... CSD, RFEF, LFP, AFE... todo el mundo se ampara en siglas y los que ponemos cara y hacemos declaraciones somos los jugadores".

"Es una guerra que nos pilla por el medio a nosotros"

A Bergantiños le resulta llamativo haber sido el primer protagonista en declarar tras el problema ocasionado por la expedición del Fuenlabrada con la intervención de Javier Tebas. "Está claro que es una guerra que nos pilla por el medio a nosotros. Que expliquen porqué se puso en riesgo sanitariamente a la ciudad y a otros equipos. El Elche había jugado tres días antes y podían estar infectados. Si jugásemos contra el Fuenlabrada con ellos ya en play off y nuestra victoria nos salvase... ¿cómo estarían en Lugo, Albacete...?" se preguntó.