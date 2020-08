El documental sobre Juan Carlos I que nunca vio la luz

Miguel Courtois Paternina, cineasta francoespañol que se dio a conocer entre nosotros con la película “El lobo”, en la que retrataba la figura de Mikel Lejarza y su infiltración en la banda terrorista ETA, decidió abordar la figura del Rey emérito Juan Carlos I en un documental. Para ello, consiguieron que les concediera 5 horas de entrevista en las que habló, por ejemplo, de su relación con su padre e incluso con Franco. Meses después de la grabación, Juan Carlos I sorprendió a muchos con su abdicación. Así, un documental planteado como una historia sobre un rey que reina, se convirtió en la última entrevista de un rey antes de abdicar.

“Cuando le presenté la película se lo hice como director y no como periodista, por eso no tenía ningún deber de neutralidad. Yo quería hacerle un retrato y la única condición que puse es que no iba a pasarle las preguntas previamente. Si me las hubiesen pedido, yo no habría hecho la película”.

Como el mismo comentaba en la sección La Muga, una vez establecidas esas condiciones, como director tenía claro lo que buscaba: “lo que quería era intentar que él estuviese natural y que expresase cosas que nunca hubiese dicho.”

Mientras que la película se emitió en Francia en el año 2015, aquí seguimos sin verla. RTVE que no está obligada a su emisión, pero esta decisión, que se ha mantenido con los cambios de Gobierno, es cuanto menos llamativa.

La razón esgrimida por el ente televisivo público en su día fue que, dado que el Rey había abdicado, la película ya no era de interés ni actualidad. Para Miguel no hay dudas, es una razón “estúpida”: “el escándalo de esta película es que no se emita. Cada uno podrá opinar lo que quiera del retrato que hicimos, pero lo mínimo es que los españoles puedan verlo.”

En 2020, se desconoce a ciencia cierta quién está detrás del bloqueo… ni las razones detrás del mismo. “Sigo sin saber por qué no se emitió. Creo que los periodistas tienen que investigar. ¿A quién le favorece que esto no se emita?”

A pesar de todo, Courtois sigue fascinado con la figura de Juan Carlos I: “Para mí es un personaje de ficción total. Tiene un destino shakesperiano, más si nos fijamos en este final que está teniendo, que es patético. Pero al mismo tiempo sigue siendo un superviviente de su propia vida. Se ha construido una relación entre él y la vida que le otorga una fuerza enorme como personaje de ficción.”

De hecho, cinco años después del documental, prepara un nuevo proyecto de ficción, donde sí cabría abordar los temas espinosos que se evitaron “Yo, Juan Carlos I, Rey de España”: “ahora preparo una serie estilo “The Crown”, que se va a llamar “El Rey”, y ahí evidentemente vamos a tratar todo lo que no pudimos abordar en el documental.”

Queda por saber cual será el legado que dejará. El final de esta obra de Shakespeare está aun por escribir.