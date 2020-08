Luis Suárez: "Me parece una vergüenza lo que me ha pasado"

El Real Zaragoza intentó retener a Luis Suárez hasta el final, pero el Watford no dio su brazo a torcer y no quiso ampliar la prórroga del contrato de cesión de Luis Suárez que esta mañana se ha despedido de sus compañeros en las instalaciones de la Ciudad Deportiva: "Es una pena increible porque como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros. Creo que se tenía que tener listo estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí".

El máximo artillero blanquillo no se mordió la lengua al afirmar que "me parece una auténcia vergüenza y creo que mis compañeros lo notarán en el playoff porque creo que para cualquier plantilla estar sin un jugador se siente", para recalcar su mensaje repitiendo que "me parece una vergüeza que las autoridades no tomen las precauciones que deben tomarse en estos casos".

El atacante cafetero explicó el por qué de su fecha de finalización de la prórroga de ampliación dle contrato de cesión ya que "hoy se acaba mi contrato porque hoy 5 de agosto todo tenía que haber acabado pero no; se supone que en la mejor liga del mundo no tenga respuesta a todos estos imprevistos".

Luis Suárez ha dicho adiós a todos y cada uno de sus compañeros con la presencia del presidente Christian Lapetra y lo ha hecho con resignado por la situación: "Me duele muchísimo por mis compañeros que lo hemos dado todo durante esta temporada, por la afición, por el club y por una ciudad que se venía mereciendo eso pero confío en mis compañeros que podrán lograr el objetivo", para apostillar que "el Real Zaragoza estoy seguro que subirá a primera división".

COMUNICADO REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza se ve gravemente perjudicado al tener que afrontar los playoffs de ascenso sin su máximo goleador. Por eso a través de un comunicado solicito a la RFEF, a la Liga y al Consejo Superior de Deportes la suspensión de los playoffs y tres alternativas para concluir la temporada y con el ascenso del equipo aragonés en los supuestos.

En la tarde de hoy, el Real Zaragoza ha recibido la notificación oficial del Watford FC en la que la formación inglesa comunica al Club que no va a prorrogar la cesión del futbolista Luis Suárez Charris, que finaliza este miércoles 5 de agosto.

Ante esta situación, el Real Zaragoza, con asesoramiento del prestigioso especialista en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo, del Despacho de Abogados Ruiz-Huerta y Crespo, ha enviado un requerimiento tanto a LaLiga, como a la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes.

Según se argumenta en el documento, “esto causa al Real Zaragoza un daño deportivo de imposible reparación en el terreno de juego, ya que uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, D. Luis Suárez Charris, no podrá ser parte en los enfrentamientos” del play off de ascenso a Primera División.

“En efecto, dicho jugador fundamental no podrá estar presente ya que su cesión desde el club inglés Watford FC se ha acabado no solo en una primera fase, hasta el 30 de junio, sino hasta la segunda, que será el 5 de agosto, ya que dicho club y el jugador tuvieron la deferencia de ampliar esa cesión.

Todo ello se hizo con la intención de respetar el “fair play” deportivo, que la FIFA, en su guía sobre el coronavirus, de fecha 7 de abril de 2020, indicaba como la mejor situación, que era la de acabar la temporada con la misma plantilla y que, en ese sentido, los contratos laborales y las cesiones deberían terminar al finalizar dicha temporada.

Esto es lo que se hizo, con el visto bueno del Watford FC y del jugador, obteniendo la extensión de la cesión, debido a la pandemia, hasta el 5 de agosto de 2020, fecha última exigida por el club inglés, ya que para dicha fecha ya debía de haber finalizado la temporada”.

Posteriormente, y por causas ajenas al Real Zaragoza, “la temporada se extiende otra vez, más allá del día 5, en contra de los intereses del Real Zaragoza ya que el Watford FC no admite esa segunda ampliación de la cesión”.

Por ello, “el Real Zaragoza propone y requiere a los organismos competentes a los que se dirige que (…) han de tomarse en consideración la falta de equidad y de igualdad deportiva si se hubiera de jugar las eliminatorias, en las que se le privaría de uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, lo que le estaría poniendo en una inferioridad manifiesta, sin que hubiera incumplido ninguna regla, al contrario, habiendo obtenido la extensión de la cesión del Sr. Suárez, hasta “el final de la temporada” (nueva, añadiríamos) el 5 de agosto de 2020.

Ir más allá sería permitir que hubiera, como decíamos, otras posibles extensiones por diversos problemas de la pandemia. En algún momento habría de terminarse la temporada”.

En el escrito enviado a los organismos encargados de la gestión deportiva se señala, asimismo, que “la propia Presidenta del Consejo Superior de Deportes, Doña Irene Lozano, declaró el pasado 11 de junio de 2020 que “no hay ninguna duda de que el factor campo influye en la competición y si hubiera público en unos estadios y en otros no, se vería adulterada”. También el Ministro de Cultura y Deporte, Don José Manuel Rodríguez Uribe, habló en el Senado de “siempre con prudencia y siempre respetando la equidad en el deporte, en la competición, la igualdad de armas de todos los equipos”.

Estas declaraciones son de vital importancia porque demuestran que, para evitar adulteraciones, se han de tomar decisiones firmes, como las que ahora plantearemos.

En aras a que la competición no se adultere, sin la presencia de uno de los mejores jugadores y máximo goleador del Real Zaragoza, por motivos ajenos a éste y habiendo cumplido fielmente todo lo que se le ha requerido, el Real Zaragoza solicita que se acuerde dar por finalizada la competición de Segunda División de la presente temporada deportiva 2019/2020, proponiendo para ello se adopte alguna de las soluciones siguientes:

1.- Hacer que suban los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada “regular”. Con ello, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-2021 tendría 23 equipos en Primera División.

2.- Alternativamente, que, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un play-off con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición, los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien subiera.

3.- Alternativamente, si no hubiera de contemplarse la situación 2, que el tercer clasificado en la temporada regular, el Real Zaragoza, fuera quien subiera.

Por todo ello, se requiere a los organismos a los que nos dirigimos, que tomen en cuenta la situación real de nuestro equipo, su trabajo deportivo, que le permitió acabar en tercera posición y la injusticia manifiesta que sería privarle de una de sus mejores bazas deportivas, D. Luis Suárez Charris y que, por ende, decidan una de las tres alternativas legales, reglamentarias y deportivamente aceptables, con la máxima urgencia.

Obviamente, el Real Zaragoza se reserva todas y cada una de las acciones que legalmente le puedan corresponder, a los efectos de salvaguardar sus derechos y los de sus socios y accionistas, incluyendo la posible reclamación por daño y perjuicios que pudieran producirse.

El presidente Christian Lapetra y el director deportivo Lalo Arantegui tienen prevista una comparecencia de prensa telemática a partir de las cinco y media de la tarde.