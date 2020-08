Los vecinos de Tunte, en Gran Canaria, levantan barricadas para impedir el traslado de 71 migrantes al pueblo

Los vecinos del Tunte, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, han salido a la calle para evitar que la Delegación del Gobierno de Canarias traslade hasta un centro ubicado en mitad del pueblo a los 71 migrantes que llevan desde el pasado domingo durmiendo en el muelle de Arguineguín. Para ello han levantado barricadas en los accesos al centro hogar con contenedores de basura, palets y ramas de árbol. Quieren impedir así que los migrantes pasen las dos semanas de cuarentena en el pueblo, en especial, los 13 contagiados por COVID-19 confirmados por la Consejería de Sanidad. "No somos un pueblo insolidario, todo lo contrario. Hasta hoy en el pueblo vivían 80 inmigrantes en la escuela hogar que ya estaban plenamente integrados con los vecinos", explica Samuel Henríquez, alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana.

Los vecinos se están movilizando a través de las redes sociales. "Tirajaneros, nos toca salir a la calle, nos toca unirnos, tenemos que frenar esta injusticia para nuestro pueblo, Tunte. Esta tarde llegan los primeros inmigrantes infectados y en cuarentena, que los pobres no tienen culpa, pero no estamos preparados para esto, unidos los lograremos, en breve estaremos por las calles del pueblo informando, ánimos a todo", es uno de los mensajes que los vecinos han publicado en sus cuentas de internet. Desde el ayuntamiento apoyan "la causa" de los vecinos, "las cosas se podrían haber hecho mejor, no entendemos por qué la Delegación del Gobierno no nos ha informado antes. Nos llamaron esta misma mañana para decirnos que van a trasladar a los migrantes sí o sí, cuando el centro al que pretenden llevarlos no reúne las condiciones para que pasen la cuarentena y menos cuando hay personas contagiadas entre ellos", dice el alcalde accidental.

"Tenemos que parar esta injusticia, es una convocatoria no racista, porque no lo somos. Tunte no está preparado para recibir imigrantes infectados ni en cuarentena", cuenta uno de los vecinos de este pueblo en el que residen unas 600 personas.

Desde el domingo en el muelle

Las 71 personas que llegaron el pasado domingo en dos embarcaciones al muelle de Arguineguín, llevan desde entonces durmiendo bajo las carpas de Cruz Roja. Este miércoles, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Médicos del Mundo han pedido "medidas que garanticen la salud de las personas y salvaguarden los derechos" de los inmigrantes. Debido a los protocolos derivados de la pandemia, desde hace varios meses las personas que llegan en patera, están siendo trasladadas a una nave industrial en el Puerto de la Luz y Las Palmas. En el momento de la llegada de este grupo al muelle de Arguineguín, la nave estaba ocupada desde hace más de cuatro días, se indica en un comunicado.

Esto ha motivado que dos grupos de personas rescatadas en el mar hayan dormido durante tres noches sobre el asfalto del muelle de Arguineguín, con mantas bajo el cuerpo y con dos carpas como techo, en algunos casos, o al raso, en otros, aseguran las organizaciones humanitarias. En la nave solo hay cuatro baños químicos, sin duchas, con los contenedores de basura en el mismo espacio en el que duermen, añaden.

Las personas rescatadas han pasado estas tres primeras noches en el suelo del muelle de Arguineguín, sin poder salir de una zona acordonada, un pequeño espacio, al que se le denomina zona roja, como improvisado espacio de acogida. Varios de ellos fueron trasladados a hospitales y centros de salud, con ulceras por presión y heridas derivadas de estar en la misma posición durante varios días en el viaje y de las noches en el suelo, o descompuestos después de varios días de travesía y otros tantos en el propio muelle, insisten las oenegés.

“Es necesario revisar los espacios de acogida inmediata para prácticar las pruebas pcr y la filiación; es fundamental, máxime en medio de una pandemia, garantizar unas condiciones dignas para las personas rescatadas”, según Juan Carlos Lorenzo, coordinador regional de CEAR Canarias.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comunicado este miércoles el resultados de sus PCR a los 71 inmigrantes: hay 13 positivos entre los ocupantes de una de sus dos pateras. En concreto, los contagios se han detectado entre las 43 personas que llegaron Arguineguín en la Salvamar Menkalinan a las 3.00 de la madrugada del domingo, tras haber sido rescatados de una lancha neumática que presumiblemente había partido desde El Aaiún.