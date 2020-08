La GUB detecta irregularitats en casals aquàtics al litoral de Barcelona

La Unitat de Platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detectat un reguitzell de presumptes irregularitats en alguns casals d'estiu aquàtics: en un campus de la Barceloneta els nens d'entre 6 i 11 anys feien pàdel surf sense armilla salvavides i tenien almenys un monitor sense títol, ni contracte laboral. En un altre, van descobrir que l'embarcació que controlava les activitats dels menors no tenia ni les condicions mecàniques, ni els papers en regla. Capitania ha immobilitzat aquesta llanxa a la Base Aquàtica Municipal, amb qui l'empresa té un contracte de concessió.

El Club Pati Vela Barcelona assegura que no hi ha cap legislació que obligui als usuaris de pàdel surf a dur armilla. Però la Urbana es va posar les mans al cap fa un mes quan va veure un grup de menors fent equilibris sobre les planxes i sense cap armilla protectora. Els van aturar immediatament l'activitat i els van fer anar cap a terra en considerar que hi havia molt risc pels nens perquè, a més, estaven a prop de l'espigó del gas, a la platja del Somorrostro. Els monitors anaven també sense emissora per comunicar-se amb terra si hi havia algun problema, segons la GUB.

Alaia és l'empresa que fa el campus amb un contracte que la vincula al Club Patí Vela. Els agents van demanar els papers a dos monitors que es feien càrrec dels nens i van descobrir que un dels joves no tenia cap titulació i a més no havia firmat cap contracte amb l'empresa. "Era amic seu i estava donant-los un cop de mà", va al·legar als agents segons fonts municipals consultades per SER Catalunya. Aquesta acta s'ha enviat a Capitania Marítima i a Inspecció de Treball per si creuen que han de sancionar-los

El president del Club Patí, Rafael Figuerola ha explicat a SER Catalunya que han fet alguns canvis per millorar la seguretat però afegeix que els pares poden estar tranquils. "La legislació considera que amb el pàdel surf no és necessari dur armilla però arran d'aquesta situació hem obligat que tots els usuaris portin aquests elements que ajuden a la flotabilitat". I afegeix que "l'activitat és 100% segura".

Una altra de les empreses inspeccionades és Naviter SL que té la seu a la Base Nàutica Municipal propietat de l'Ajuntament, amb qui aquesta empresa té un contracte de concessió i que organitza també casals i campus per nens i adolescents. En aquest cas, la Urbana va detectar una llanxa sense matrícula, sense documentació, arramada en una boia sense vigilància al límit amb la zona de bany i donada d'alta en una categoria que no li pertocava ja que es fa servir per activitats amb finalitats lucratives.

Víctor Prosper, responsable de seguretat de Naviter SL, reconeix que els papers han d'estar correctes: "Em sap greu perquè l'ideal és que estiguin en regla però l'embarcació estava en bon estat i l'únic que faltaven eren els temes burocràtic però òbviament s'han de tenir els papers arreglats. Com a professional no et puc dir que em sembli bé". Capitania Marítima manté immobilitzada l'embarcació i l'empresa s'ha vist obligada a llogar una llanxa a l'Escola Port per 225 euros al dia. Mentrestant, estan acabant de reparar la seva i el gestor està arreglant els papers.

Per altra banda, Prosper, que té 21 anys, ha explicat que els nens han dut sempre armilla salvavides però que han fet fora dos monitors perquè els havien avisat molts cops perquè se la posessin i no els feien cas. També diu que de vegades la Urbana té poca empatia amb les activitats de mar, que segons els vents que bufen, són difícils de controlar. L'any passat els van posar una multa de 3.000 euros perquè un grup va envair la zona de bany per un cop de vent, explica.