La Asociación de Vecinos de Labañou insiste en su negativa a ver cómo se levantan más edificios en la zona. Considera que la urbanización de viviendas prevista conocida como Agra das Percebeiras perjudicará la calidad de vida del barrio. Lo cierto es que ese solar lleva desde los años ochenta "parado" a la espera de que se edifique y, mientras, los residentes en el barrio lo han utilizado como zona verde, de esparcimiento y hasta de espacio para lumeradas y churrascadas en días festivos. Ahora el Concello de A Coruña le ha dado un impulso entregando el proyecto a la Xunta para que emita su informe ambiental.

El secretario de la entidad, Pablo Leira afirma que los espacios naturales deberían ser una prioridad: "O ideal para nós sería deixar un espazo natural ahí, vimos que cando saimos do confinametno estaba a tope do xente. O ideal sería eso, si eso non se pode, pois baixar a edificabilidade que no ano 85 era moito menor que o que hai agora"

Los vecinos han mantenido una reunión con el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y han anunciado que presentarán alegaciones al plan: "Hay otros ámbitos del borde litoral, más vírgenes en los que vamos a trabajar para una mayor protección como O Portiño o la ribera de la ría de O Burgo, pero este es un ámbito que ya estaba avanzado en el que se ha ido reduciendo la edificabilidad para que el impacto sea el menor, pero también las ventajas que la urbanización comporta en cuanto a espacios verdes y plazas de aparcamiento".

La entidad considera excesiva la edificación prevista en una zona de costa, el Concello se defiende en que se respetan las vistas al mar y en que se ha reducido al máximo la edificabilidad, teniendo en cuenta que casi 2.600 familias en la ciudad son demandandes de viviendas de protección y aquí habrá una importante bolsa de VPO. El proyecto incluye la creación de 12 edificios, con hasta 370 viviendas, además de una superficie comercial. Destaca una torre de 14 plantas.