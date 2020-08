Oleiros denuncia que sólo un médico de atención primaria atiende en el centro de salud de Santa Cruz

Sólo un médico de atención primaria atiende estos días a los usuarios del centro de salud de Santa Cruz, según denuncia el Concello de Oleiros. Una situación motivada, según el gobierno local, por la reciente jubilación de dos de los facultativos del centro y la baja de otro. Urge a la Xunta que resuelva la situación.

El Concello oleirense señala que este médico no sólo debe atender su cupo de pacientes, a los desplazados -muchos en verano-, hacer los seguimientos de los afectados por coronavirus y las derivaciones de cupos de urgencias de tarde. María Xosé Varela, primer teniente de alcalde, se muestra preocupada: "Sabemos que están dando moito máis poñendo máis do que poden, pero cremos que é inhumano que un médico estea atendendo a tal cantidade de xente, dende logo é una situación que non se pode manter no tempo, e dende o Concello de Oleiros chamamos á Xunta de Galicia a solventar esta situación de inmediato".

El consistorio recalca que el centro de Santa Cruz sólo tiene un pediatra para una población de más de 10 mil habitantes y que el de Mera carece de esta prestación.

La respuesta de la Gerencia del área sanitaria de A Coruña responde que dada la escasez de médicos de atención primaria y coincidiendo con el período estival, la reordenación de los recursos es habitual en verano y que la asistencia sanitaria está garantizada en todo momento.

La gerencia del CHUAC señala que para mantener la operatividad de los puntos asistenciales se han priorizado las guardias de los PAC´s, en segundo lugar la cobertura de los centros asistenciales con un facultativo, en función de las necesidades exisentes en cada centro.