Desalojan un local de ocio nocturno en A Coruña por incumplimiento de las medidas Covid

La policía local de A Coruña ha desalojado este jueves la clientela de un local de ocio nocturno en el Orzán, concretamente en la calle Socorro. La medida se ha adoptado por el incumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias, según informa el Concello. Los clientes que se encontraban en el local ni guardaban las distancias de seguridad ni llevaban puestas mascarillas, señala el consistorio. Una mujer ha sido identificada.

Denuncias al dueño y a los clientes

La policía municipal ha denunciado al responsable del local por no contar con licencia para reproducir música y bailar en su interior y no disponer de control de accesos. Los agentes también han denunciado a varios de los clientes por no tener puesta la mascarilla y no guardar la distancia de seguridad. A dos de ellos les incautaron además un arma blanca y droga. La actuación formaba parte de un dispositivo de control de establecimientos de ocio nocturno, con la participación de 14 agentes, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normativa.