El PP denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez robará a Guadix 2.443.827,05 euros

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, el senador del PP por Granada, José Robles, y el diputado nacional del PP, Pablo Hispán, han mantenido una reunión con alcaldes y alcaldesas de la comarca de Guadix para valorar el acuerdo firmado entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual pasa a disposición del Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos los remanentes municipales y que ha sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado.

En su comparecencia previa ante los medios de comunicación, el alcalde de Guadix se ha mostrado muy tajante denunciando que según este acuerdo el Gobierno de Pedro Sánchez “robará” a Guadix, con la complicidad de Unidas Podemos, 2.443.827,05 euros de los remanentes de tesorería del Ayuntamiento accitano, es decir, de los ahorros de todos los accitanos y accitanas. “Esto es como si una persona en su casa realiza una buena gestión y tiene el frigorífico lleno y llega el vecino y se lleva el frigorífico y lo devuelve hasta en quince años de la forma que quiere”, ha puesto como ejemplo el alcalde accitano que ha calificado de vergonzoso el acuerdo alcanzado, ya que los ayuntamientos pueden ceder “voluntariamente” este remanente, pero en virtud del acuerdo alcanzado, si no lo hacen, no pueden acceder fondos europeos o no van a poder gestionar su superávit.

Para Jesús Lorente, se trata además de un ataque a la autonomía de los ayuntamientos, especialmente en una época tan complicada como la actual, donde las administraciones locales son las principales receptoras de las necesidades de la ciudadanía “y son los ayuntamientos los que saben cuales son esas necesidades y donde deben estar las prioridades en las que se debe invertir para garantizar el bienestar de sus vecinos y vecinas”.

Por su parte el senador del PP por Granada, José Robles, ha denunciado la situación “inédita” que están viviendo los ayuntamientos granadinos a causa de las “directrices económicas” del gobierno de PSOE y Podemos en España, en relación a que el PSOE ha permitido en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se imponga una “dictadura” en la que los ayuntamientos “quedan marginados y el Gobierno central puede disponer de sus ahorros cuándo y cómo quiera”.

“Todos sabemos que los padres suelen ayudar a los hijos, pero el gobierno de Sánchez e Iglesias pretende lo contrario. La administración materna quiere saquear las arcas de sus hijos, en este caso, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales”, ha recriminado José Robles, quien ha recordado que siempre una administración superior ha “ayudado” a las administraciones “más pequeñas”, no ha querido “saquearlas”. Esta es la diferencia entre modelos de gestión del Partido Popular, donde cuando llega al Gobierno en 2012 rescata a los ayuntamientos, y rescata a los autónomos y empresas con un plan de pago a proveedores que no había tenido referente en nuestro país, y el otro modelo es el social comunista en el que el dinero que no se ha podido gastar en años anteriores en inversiones y necesidades que tenían los ayuntamientos, se lo pretenden llevar con un acuerdo exclusivo del partido socialista con el beneplácito de Unidas Podemos. Robles ha anunciado movilizaciones y diferentes iniciativas para que este acuerdo no prospere.

“Y me gustaría saber la postura a este respecto de los ayuntamientos socialistas de la comarca de Guadix, que no se han manifestado al respecto, y que opina el presidente de la Diputación que va a entregar cincuenta millones de euros que estarían destinados a la mejora de las infraestructuras de la provincia granadina. El extraordinario esfuerzo realizado por los ayuntamientos no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. Hoy, los ayuntamientos somos los grandes olvidados de la pandemia, los grandes olvidados de esta crisis y mientras el PSOE dice que lo peor de la crisis ya ha pasado, el gobierno de Sánchez saquea los ahorros y el superávit de los ayuntamientos”, ha concluido el senador del PP.

Por su parte el diputado nacional del PP, Pablo Hispán, ha denunciado “el mayor expolio que se ha hecho en democracia en los ayuntamientos de toda España. Ahora que viene una crisis como consecuencia de la horrorosa gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno socialista, la manera que considera que debe abordar Pedro Sánchez la grave situación social y económica que tiene España es expoliando 15.000 millones de euros de los ayuntamientos españoles. Expoliando las buenas gestiones realizadas por los ayuntamientos durante este tiempo, que han conseguido tener remanentes en sus cuentas para destinarlos a mejorar la situación de sus vecinos en esta crisis que se avecina en este otoño, y Pedro Sánchez lo quiere expoliar para destinarlo a sus políticas de despilfarro y derroche. El PP se va a oponer frontalmente a esto y va a estar al lado de los ayuntamientos y la ciudadanía”, ha finalizado Pablo Hispán.