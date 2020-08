"Me gustaría seguir en la Cultural"

A pesar de no haber conseguido el ascenso a Segunda División, algunos de los futbolistas que han vestido esta temporada la camiseta de la Cultural jamás olvidarán su participación con el club leonés. Tras realizar una gran primera vuelta, la Cultural fue noticia en todo el mundo después de eliminar al Atlético de Madrid en Copa del Rey y rozar la machada frente al Valencia CF. Uno de los futbolistas más destacados en aquella página dorada de la historia del club fue Gabriel Gudiño. El argentino se mostró más canchero que nadie y cuajó, seguramente, sus dos mejores actuaciones con la elástica culturalista.

Ahora, tras su vuelta a Argentina para incorporarse a la disciplina de San Lorenzo de Almagro, el futbolista de Córdoba ha reconocido su intención de continuar jugando en España a la espera de conocer qué planes tiene San Lorenzo para él. De hecho, Gudiño ha mostrado su deseo de continuar en la Cultural: "Viví un año muy hermoso en la Cultural a pesar de las circunstancias y, sinceramente, me gustaría seguir", declaró el argentino. El ex de la Cultural guarda un muy buen recuerdo de su paso por León y afirma que "si existen ofertas de otros clubes de Segunda B, la Cultural va a ser mi prioridad una y mil veces". Sobre su futuro más inmediato, Gudiño solo valoraría otras opciones que no fuesen la Cultural "si llegase una oferta para subir una categoría o si San Lorenzo tiene pensada otra cosa para mí tanto en Argentina como en otro lugar".

En esta etapa de su carrera, el de Córdoba prioriza la tranquilidad individual para poder disfrutar del fútbol y reconoce su voluntad de continuar en León "porque creo que puedo aportar muchísimo para conseguir el objetivo". De la ciudad, Gudiño se queda con el Reino porque "allí viví los momentos más bonitos desde que llegué a la Cultural" y, además, recuerda de forma muy cariñosa al sus compañeros, a los que le gustaría "darles un abrazo si el fútbol o la vida nos vuelve a cruzar".

Un grupo humano que siempre se ha mostrado muy unido durante la temporada y que se despidió con un trago muy amargo. Sobre la eliminación frente al Sabadell, Gudiño lamentó el desenlace final por la doble oportunidad de la que dispuso la Cultural. "Lo perdimos nosotros. No tenemos que reprocharnos nada porque lo dimos todo pero el fútbol nos dio dos oportunidades que no supimos aprovechar", afirmó el argentino. Además, el ex de la Cultural reconoció la mala gestión de los últimos minutos del partido tras el gol de Menudo: "Nos faltó un poquito más de experiencia, de haber llevado la pelota al córner o tratar de sacarla de nuestro campo". Ahora, Gudiño se encuentra ya en la dinámica de trabajo del San Lorenzo a la espera de resolver un futuro que el de Córdoba quiere ligar de nuevo a la Cultural.