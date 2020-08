La hermana de Eleazar Blandón: "No podía más con el maltrato. Quería volver a Nicaragua"

El adjetivo conmovedor se queda corto para calificar el testimonio que Anna Blandón ha ofrecido esta mañana en Hoy por hoy Región de Murcia. La hermana de Eleazar, el nicaragüense muerto el sábado por un golpe de calor y que fue abandonado a las puertas del centro de salud de Sutullena, ha relatado que los compañeros del fallecido le han contado que su hermano se encontraba mal, muy débil, pero que tuvo que esperar a que todos los jornaleros terminaran su faena para llevarle al médico.

"Lo que no entendemos ni mi madre ni yo es por qué lo abandonaron en el centro de salud. Mi hermano no se merecía morir así".

Anna ha relatado que su hermano le contaba diariamente los "maltratos" a los que eran sometidos todos los jornaleros, por parte de capataces y jefes. Y lloraban juntos, a través del teléfono.

Imagen de Eleazar Blandón / Cadena SER

"Le llamaban burro, le decían que no valía para nada. Mi hermano me contaba que 'aquí casi todos somos hombres y no hay ni uno sólo que no haya derramado lágrimas' por el maltrato que recibían".

La situación de Eleazar era tan extrema que le confesó a su hermana que "no podía más" y que quería volver a su país. De hecho, el día antes de su muerte, la madre de Eleazar le había comprado el billete de avión. El jornalero estaba ahorrando para poder pagar la PCR y poder entrar a Nicaragua.

Anna Blandón, la única familiar de Eleazar en España, ha admitido que se encuentra en un verdadero laberinto para gestionar la repatriación del cadáver de su hermano.

Además, no ha recibido ni una sola llamada de ningún cargo público para darle el pésame y ofrecerle ayuda. Ayuda que sí está recibiendo de las asociaciones de nicaragüenses de toda España, y también de UGT, cuyo secretario general, Antonio Jiménez, le ha lanzado un mensaje de esperanza y le ha asegurado que el sindicato le prestará asesoramiento legal.

Anna, la única familiar que tenía Eleazar en España, y la que lo convenció para venir a nuestro país a trabajar. Pide que la muerte de su hermano no sea en vano. Ahora, con la pena de la pérdida, trata de arreglar papeles para poder repatriar el cuerpo de Eleazar, tal y como le ha pedido su madre.

Eleazar Blandón durante una jornada de trabajo recogiendo sandías / Cadena SER

La familia de Eleazar pide justicia y denuncia "las condiciones inhumanas en las que trabajaba su hermano y otros compañeros".

Como les venímos contando, Eleazar, de 42 años, casado y padre de cinco hijos, fue abandonado por su jefe y por dos de sus compañeros de trabajo a las puertas de un centro de salud de Lorca, concretamente el de Sutullena. Todo, tras sufrir un golpe de calor el pasado sábado mientras trabajaba en el campo, cuando los termómetros llegaron a rozar los 44 grados.

En las últimas horas, el abogado del empresario asegura que "hubo abandono, pero no desamparo". Asegura que su defendido y jefe de Elezar, dejó a su empleado en el centro de salud sobre las 15:30 horas, pero habló -asegura- con el vigilante jurado y una vez en manos de los médicos dio sus datos y su teléfono para estar localizable, tras lo que volvió a las 19.00 horas para interesarse por él, momento en el que habló con él allí la Policía Judicial.

"Estaba sin asegurar, punto y se acabó. Es una infracción administrativa no haberle dado de alta el miércoles, el jueves y el sábado, los tres días en los que empleó" a Blandón, reconoce el abogado, para quien su cliente "no pensó que de un mareo se fuera a morir y optó por la opción sanitaria que creyó mejor".

Anna Blandón, ha explicado que no es cierto que lo dice el abogado, ya que los testimonios recogidos durante los primeros momentos del fallecimiento de su hermano, hablan de abandono a las puertas del centro de salud. "No pidieron una ambulancia y esperaron a terminar la jornada para llevarlo en una furgoneta al centro sanitario, para así aprovechar el viaje", ha asegurado.

En cuanto a los problemas de salud que supuestamente padecía el jornalero nicaragüense. Su hermana a dicho en Hoy por hoy que no padecía ninguna enfermedad atribuible al golpe de calor. "Tan solo una operación de columna a la que fue sometido hace unos años, y que evidentemente, no tiene nada que ver con la muerte de Eleazar", ha dicho.

"Solo pido justicia y que la muerte de mi hermano no sea en vano", ha concluido.