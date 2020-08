"La hostelería no es el virus", claman los representantes de Hostelor

La junta directiva de la asociación profesional de hosteleros de Lorca, Hostelor, se ha concentrado este jueves en la plaza de España, frente al ayuntamiento, tras una pancarta con el mensaje “La hostelería no es el virus. La responsabilidad es de todos”.

Los manifestantes, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad interpersonal, han querido evidenciar así el malestar del sector, que se siente “criminalizado” por el rebrote de coronavirus en Lorca, que suma casi 60 casos, y que tuvo como escenario de los primeros contagios dos locales de ocio nocturno que están clausurados.

El presidente de Hostelor, Jesús Abellaneda, responsable de los dos locales que están cerrados desde la semana pasada por orden de la Consejería de Salud, ha dicho que “el Covid no lo estamos cocinando en nuestros fogones, no lo servimos entre nuestros refrescos, no lo estamos fabricando en nuestros establecimientos”.

“Basta ya de criminalizar al sector de la hostelería”, ha afirmado el empresario, que ha dicho que un brote como el que se ha iniciado en los bares de copas puede darse “en cualquier otro sector o en cualquier ambiente profesional o privado”.

Ha criticado que “algún cargo público” se haya referido al caso de Lorca utilizado expresiones “sin contrastar” como “aglomeración e irresponsabilidad” que “alimentan los bulos y la difamación que circulan por las redes sociales o las cadenas de Whatsapp”.

Abellaneda ha defendido la “ejemplaridad y responsabilidad” del sector en Lorca durante la crisis sanitaria y ha reiterado que los bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad son “locales seguros” que trabajan con certificados de hostelería segura de Hostelería de España.

“Todos teníamos información de que habría un segundo rebrote en otoño y esto nos da una lección de humildad para saber que puede ocurrir en cualquier momento”, ha añadido el empresario.

El vicepresidente de Hostelor, Juan Carlos Ayala, ha dicho que el acto ha sido convocado en defensa de su sector, de los asociados y de los trabajadores de la hostelería, que están “comprometidos” con la lucha contra el coronavirus.

“Estamos en primera línea y todas nuestras empresas cumplen con las exigencias sanitarias que las administraciones nos marcan, con todos los protocolos y somos uno más de los dañados” por la crisis sanitaria, ha dicho Ayala.

Ha pedido que “apoyemos y demos ánimo a aquellos que sufran un rebrote” de coronavirus y estimulando a la sociedad a seguir desarrollando su vida “con cierta normalidad” y con todas las medidas de higiene y seguridad.

Un representante de los proveedores del sector de la hostelería, también situado en primera fila portando la pancarta, se ha quejado de que el sector esté siendo “maltratado” y de que la gente haga caso a “bulos” que relacionan esta actividad con la transmisión de la enfermedad a raíz de los brotes de Lorca y Totana.

Ha pedido “cuidado” en el uso de las redes sociales “a la hora de dar al botón de ‘me gusta’ o ‘compartir’” que pueden contribuir a la expansión de “mala información” que puede perjudicar a sectores profesionales como el de la hostelería “en un país de servicios”.

También ha tomado la palabra un representante de los camareros, que ha mostrado el compromiso de estos trabajadores “con la desinfección y la limpieza” de los locales para proteger la salud de los clientes, “para que se sientan cómodos y seguros”.

“Por las malas informaciones de las redes sociales nos estamos viendo perjudicados, y somos un gremio del que vive mucha gente. Por eso pedimos ayuda a la gente, los contagios no son en los bares y estamos intentando salir de esta situación poco a poco”, ha dicho el camarero.