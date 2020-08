Un total de 811 alumnos perdieron contacto con los centros durante el estado de alarma

Los policías tutor siguieron trabajando durante el estado de alarma adaptándose a la situación del confinamiento, según el balance realizado por el Govern. Realizaron unas 7.200 actuaciones ofreciendo cobertura tecnológica a alumnos y devolviendo el material escolar que dejaron en las aulas y detectaron 811 estudiantes con los que los centros no podían contactar. De cara al próximo curso, que empezará el 10 de septiembre, el papel de estos agentes será "fundamental". Sin embargo, el próximo curso habrá menos debido a las jubilaciones que se han registrado recientemente. Así, se espera que Balears cuente con 57 policías tutor, lo que supone casi un 20% menos.

Desde el Govern ensalzan la figura de este tipo de policía destacando su importancia. El ejecutivo balear dice que la escuela es un lugar donde desembocan los problemas sociales, personales y familiares de cada alumno y ahí es donde estos agentes juegan un papel para ayudar a los estudiantes. Durante el estado de alarma, con los colegios cerrados, los policías tutor siguieron ejerciendo su papel yendo a casa de sus tutorizados para brindarles más facilidades a la hora del seguimiento de clases virtuales. Rafel Covas, coordinador de policías tutores de Balears, incide en las tareas de los policías tutor: "Lo primero que se nos pidió en abril fue colaboración para repartir dispositivos informáticos y tarjetas de conexión a Internet a todas aquellas familias que no tenían estos materiales con tal de dejar de estar ocultos. En mayo nos pidieron establecer conexiones entre escuelas y familias porque ya hacía dos meses que no tenían contacto con los centros escolares. En junio colaboramos en medidas de seguridad e higiene en las pruebas de EBAU".

Con el ejercicio de los agentes en el estado de alarma, se dejó de tener contacto con 811 alumnos y se detectectaron 130 casos de ausencia escolar y 135 situaciones de riesgo social. Además, el pasado curso, caracterizado por la pandemia del COVID-19, contó con 71 policías tutor. No obstante, han quedado muchas vacantes libres por las jubilaciones de algunos agentes. De este modo, se prevé que haya 57 policías tutor de cara al próximo año escolar. Estos datos no incluyen a Palma, que únicamente tiene dos policías tutor y están gestionados por la Policía Nacional. Con todo, se ha establecido un protocolo para el inicio del curso: "Todos los policías tutor deben estar de servicio, es decir, que no haya vacaciones ni días libres. Procuraremos tener toda la plantilla en marcha. La escuela será un momento difícil, un momento de cambio y una nueva etapa que tendremos que experimentar y hacer cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene estos primeros días. Luego, cuando haya una rutina, será como otros años".

En palabras del Govern, el "problema" ahora son las vacantes. Y es que hay muchas, pero no se pueden cubrir todavía porque hay que pasar por unas oposiciones.