La Guardia Civil acusa de desobediencia al hombre que mató a un pez luna aplastándolo con su cuerpo

La Guardia Civil ha incoado un procedimiento administrativo sancionador por desobediencia al individuo que sacó del mar un ejemplar de pez luna en una playa de Roquetas de Mar (Almería) y causó su muerte echando el peso de su cuerpo sobre él.

Un portavoz de la Comandancia ha indicado que los agentes que se personaron en lugar alertados por el 112 procedieron a su identificación y levantaron acta de infracción ya que hizo caso omiso a las indicaciones que se le dieron para que "dejará en paz al animal".

La actuación del denunciado, contra el que la asociación Equinac, entidad autorizada para la atención de cetáceos y tortugas marinas en Almería, emprenderá acciones legales, no se encuadra, sin embargo, en los supuestos contemplados por la ley como ilícito penal.

La Guardia Civil ha precisado que no existiría "reproche penal" ya que el pez luna no es una especie amparada por "ninguna ley" de protección de la fauna o la flora, ni tampoco es un animal doméstico, por lo que no concurriría un presunto delito de maltrato animal.

Desde la Comandancia de Almería han insistido en que existe un protocolo que establece que no se puede dañar, molestar, perseguir, o manipular, animales ni reintroducir sin autorización expresa de la administración competente, tortugas y cetáceos

En el caso de Almería, es Equinac, con 20 años de experiencia, la entidad autorizada para ello por el Ministerio de Transición Ecológica. Así, en caso de varamiento hay contactar con 112 o 062 lo más rápido posible.

Equinac informó este miércoles de que iba a emprender acciones legales contra un hombre que presuntamente habría sacado del mar en una playa de Roquetas de Mar a un ejemplar de pez luna y se habría "sentado sobre él" causándole la muerte y añadió que había puesto "vídeos e imágenes" a disposición de la Guardia Civil.

Explicó que, durante tres días, había estado recibiendo avisos que informaban de la supuesta presencia de un tiburón en aguas frente a la costa roquetera que, finalmente, resultó ser un pez luna, por lo que los integrantes de la entidad difundieron mensajes para instar a los ciudadanos y bañistas "a que dejaran en paz al animal" al ser "inofensivo".

Equinac dio aviso a la Guardia Civil mientras que algunos testigos llamaron al 112. El ejemplar fue trasladado a las dependencias del Aquarium 'Costa de Almería' de Roquetas de Mar para que fuera practicada una necropsia.

"En el mar viven animales, que tienen todo el derecho a acercarse a la playa sin ser acosados, hostigados, sin que se produzca una histeria colectiva y mucho menos sin que tengan que morir a manos de gente como este señor", han remarcado desde la entidad, que ha destacado que el pez luna "solo hacía lo que hacen los peces luna; se colocan en horizontal y se dejan llevar por el viento usando una de sus aletas".