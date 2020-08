Machín: "Trataremos de hacer un fútbol comprometido y dinámico"

La sala de prensa de Mendizorroza fue el lugar elegido para la presentación de Pablo Machín, entrenador que ocupará el banquillo albiazul en su año del Centenario. Llega para una campaña y se hará cargo del equipo cuando comience la pretemporada, la semana que viene. De esa manera se respetarán las tres semanas de vacaciones que contempla el Convenio Colectivo.

Machín se mostró muy ilusionado con el proyecto que va a encabezar. "Es el año del Centenario y me siento muy feliz por ser el entrenador de este equipo. Siempre me ha gustado la afición del Alavés y, aunque será complicado poder contar con ellos al principio de la temporada, trabajaremos para conseguir los objetivos. Quería tener una experiencia en el extranjero y había una cláusula para salir del Quingdao. En cuanto salió la posibilidad de venir no me lo pensé, hablé con mis agentes y se cerró la operación", expresó tras despojarse de una mascarilla del Deportivo Alavés.

"La suerte que tenemos es que comenzamos desde la pretemporada y pienso que los futbolistas podrán conocer lo que yo busco y también me servirá para ir viendo sus características. En cuanto a cantidad, tenemos muchos jugadores con contrato y, en cuanto a calidad, pienso que tenemos una buena base. Hicieron una temporada magnífica aunque al final se sufrió más de lo que se pensaba. El objetivo es poder competir y poder ganar ante cualquier rival y en todos los campos. Además, para mí, la afición del Alavés está siempre con el equipo. No soporta la desidia y creo que aquí se siente siempre el apoyo por lo que estoy deseoso de que la pandemia se controle cuanto antes", añadió convencido.

El castellano observó que "trataremos de ser ambiciosos y equilibrados para que seamos capaces de crear ocasiones, jugar concentrados y ser un equipo dinámico. Jugar bien es imponer tu idea. Queremos ser un conjunto con compromiso y con esfuerzo. Al que da todo lo que tiene, no se le puede exigir más. Llego a un sitio donde veo que me quieren. Mi fútbol está muy unido al estilo del fútbol del Norte. Conozco a algunos jugadores como es el caso de Pere Pons -con el que coincidió en Girona y que apenas jugó en la pasada campaña- y seguro que todos tienen margen de mejora, él también, sin duda. Siempre hay que pensar en el colectivo y todos pueden parecer mejores de lo que son si el nivel del grupo es bueno. Y espero que eso le pueda pasar también a Pere".

De cara a los objetivos, el entrenador dejó claro que "lo primero que tenemos que ser es sensatos. Lo ineludible es mantener la categoría. Yo soy realista, del trabajo y el compromiso en el día a día. Cuando seamos capaces de rendir como queremos y la clasificación nos diga en qué lugar de la tabla podamos estar, en las últimas jornadas quizás cambiemos los planes iniciales o no. La ambición no debe de estar reñida con el realismo". Machín llega para una temporada pero, según él, "espero estar en este club durante muchos años porque será una señal de que estamos haciendo las cosas bien".



El Director Deportivo, Sergio Fernández, comentó que "cuenta con todo nuestro respeto y apoyo y le deseamos lo mejor porque su suerte será la nuestra. Nosotros no vamos a renunciar a ser un equipo competitivo y queremos ser cada día mejores. El trabajo nos pondrá en el lugar que nos corresponda. La falta de perspectiva nos ha hecho, quizás, valorar poco el hecho de seguir en Primera. Muchos equipos estarían encantados de encontrarse en nuestro lugar". La rueda de prensa duró casi media hora. "Cumplimos con un viejo anhelo que siempre ha tenido este club desde que yo ocupo este cargo de la Dirección Deportiva", concluyó Fernández.

A la hora de hablar del cuerpo técnico de apoyo, Machín confirmó que llega con un asistente y preparador físico (Jordi Balcells) y que se recupera de nuevo la figura de Javi Cabello, que había acompañado a Asier Garitano en la primera parte de la campaña pero que no estuvo luego con López Muñiz durante las cuatro últimas jornadas ligueras, cuando el club confirmó su permanencia.