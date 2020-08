"Un dels inquilins ens demana 5.000 euros per marxar"

"Estem parlant de crim organitzat i l'error és tractar aquestes ocupacions com una altra cosa", ha explicat en Xavi germà de la Marta, una de les afectades, en una entrevista al programa Aquí l'estiu de SER Catalunya. Va posar a lloguer el seu pis del carrer Còrsega després de l'estat de l'alarma i es va trobar que els llogaters eren una màfia que va presentar documentació falsa, no ha pagat mai res i ha subarrendat les habitacions d'aquests pisos a persones amb necessitat de tenir un sostre.

La banda del Brizco, coneguda així pels Mossos i Policia Nacional, va arribar a tenir sota control uns 200 pisos entre Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Vilassar de Mar. Els investigadors van detenir a 8 dels seus membres el passat 10 de juliol però tampoc aquest operatiu ha servit per recuperar els immobles perquè ja estan ocupats i legalment es considera que hi tenen uns drets adquirits, malgrat que no paguin als legítims propietaris.

La banda volia els pisos per destinar-los a lloguer turístic però quan aquest sector va anar a la baixa pel coronavirus van decidir rellogar les habitacions a particulars i de forma estable. És el cas de la Marta. Tres homes amb contractes laborals falsos amb el segell d'empreses reals van interessar-se per l'immoble. Un home dominicà, un espanyol i un rus van presentar nòmines i contractes per donar més credibilitat i aconseguir el lloguer. Tot fals. Els administradors de les empreses expliquen que ells no hi tenen res a veure. "No han treballat mai aquí, hem revisat els arxius i no han estat mai a l'empresa", diu una treballadora que despenja el telèfon de Home Group, una de les firmes falsificades per la banda. Tampoc a Soirapa saben res d'aquests individus tot i que els han trucat tres vegades preguntant el mateix. "Avui en dia és molt fàcil anar a una papereria i falsificar uns segells", diu l'administrador que recomana als propietaris contrastar la informació abans de posar el pis a lloguer.

Ella els va ensenyar el pis de bona fe i ells es van quedar amb una còpia de les claus sense que se n'adonés. Més tard s'hi van ficar i van rellogar les habitacions a particulars aconseguint uns 1.500 euros de benefici mensual net. A més, van col·locar càmeres al rebedor per controlar qui entrava i sortia. Van omplir també dues habitacions de lliteres per fer-hi cabre més gent. Volien unes claus de l'entrada del bloc i fins i tot van amenaçar l'administrador de finques, que ha presentat denúncia davant dels Mossos. No és l'únic que va rebre amenaces. Quan la propietària hi anava, es trobava a la porta 4 ó 5 homes aparentment russos que l'¡ncrepaven perquè marxés. Un dia, un d'ells fins i tot la va sacsejar i la va intimidar amb una navalla. "Ara hi ha d'anar acompanyada pels Mossos i està molt superada per les circumstàncies amb afectació física i mental", explica el seu germà Xavi. Han amenaçat a veïns també. "Eren armari empotrats amb una cara de criminals que no podia amb ells, al principi m'impressionava però després ja no".

En el cas de la Marta, els membres de la màfia no l'han pagat mai i no hi ha pogut tornar a viure. El seu germà explica que dels 8 inquilins que hi van viure en queda un que no vol marxar assegurant que té uns drets adquirits a l'immoble. "Ara ha canviat una mica d'opinió i ens diu que si li paguem 5.000 euros marxarà però nosaltres no pensem donar-li res. I als mafiosos els perseguirem allà on s'amaguin". "Vamos a por vosotros, os tenemos localizados y vais a caer", diu contundent en Xavi, tip de la situació. Explica que estan pagant les factures d'aigua i llum i xifres molt elevades. "Pots optar per la via ràpida i entrar a foc i fer-lo fora però saps que després això té unes conseqüències civils i penals".

Ha passat un mes des que els Mossos i la Policia Nacional van detenir 8 membres de la banda, ucraïnesos i espanyols, però a dia d'avui encara no han recuperat el pis. I com ells n'hi ha uns quants més en la mateixa situació.