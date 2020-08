Mariajo Pons: "Estamos muy desprotegidas y exponemos nuestro cuerpo igual que los hombres"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Mariajo Pons, exjugadora de l’Espanyol. L’any 2019 la portera de l’Espanyol es va lesionar a la mà durant un entrenament i en principi havia d’estar de baixa aproximadament dues setmanes. La portera va tornar a entrenar abans del previst, però la recuperació es va complicar i finalment li van diagnosticar un arrencament de la falange distal i a dia d'avui té una mà amb només el 20% de la mobilitat.

Mariajo Pons tenia contracte amb l’Espanyol fins al 30 de juny del 2021, però al juliol el club blanc-i-blau li va rescindir el contracte. “Al final esto del despido es un poco la conclusión a los once meses que llevo de calvario viviendo con esta lesión”, ha afirmat Mariajo al ‘Què t’hi Jugues!’ i ha afegit que “la operación, si tengo que ir por privado, con rehabilitación y todo se va a los 10.000€. El club me hace un despido disciplinario y la compensación es de 3.000€. Yo digo, ¿y mi mano?". La jugadora ha assegurat que la rehabilitació funciona i que ha recuperat molta mobilitat. "Ahora estoy en un centro que me estoy pagando yo y he recuperado muchísima más movilidad en un mes que en diez meses", ha dit.

A través d’un comunicat l’Espanyol va afirmar que “el club decideix resoldre el contracte de la jugadora per motius estrictament esportius” i pel que fa a la lesió, el club entén que el que argumenta Mariajo “forma part d’un litigi que la jugadora manté amb organismes públics aliens al nostre club”. Al mateix comunicat, l’Espanyol va afirmar que “es reserva el dret a emprendre totes les accions legals que consideri necessàries”.

Per altra banda, Mariajo Pons ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que es va posar en contacte amb l’AFE “antes del despido”. “Yo me veía indefensa, estaba buscando segundas opiniones, llevaba un tiempo muy largo lesionada y el club me decía que si quería una segunda opinión me la tenía que pagar yo. Hablé con la AFE porque para mí la situación era muy complicada, tenía un estrés y una ansiedad durante muchos meses que no veía la salida”, ha dit la futbolista.

“Nosotras queremos un convenio colectivo, pedimos que se profesionalice el futbol femenino. No siempre hablamos de salarios. Hablamos de estas cosas, de que estemos protegidas, de que tengamos unos derechos mínimos. Somos lo mismo que los hombres, exponemos nuestro cuerpo para competir”, ha afirmat la jugadora, qui ha afegit que “estamos muy desprotegidas porque exponemos nuestro cuerpo igual que los hombres, te aceleran el proceso de recuperación, al final es tu salud, acabas mal y luego, ¿qué? Pues una mano delante y una detrás, y esto es un poco lo que yo vengo a reivindicar. Ya no por mí, sino por el futuro”.

Finalment, Mariajo Pons ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que “lo que yo quiero, independientemente del futbol, que tampoco sé si después de operar podré volver a jugar o no, es tener el día de mañana una mano útil porque el futbol se acaba y yo el día de mañana necesito la mano”.