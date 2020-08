La pandemia 'respeta' al hospital de Aranda de Duero

Como está ocurriendo de manera generalizada también en Aranda una de las diferencias del repunte de la pandemia con su ataque inicial, es que la escalada en los contagios no lleva aparejada una necesidad de hospitalización de los afectados. El Hospital de los Santos Reyes cuenta con un solo paciente covid ingresado en las últimas horas, tras haber dado el alta a los dos enfermos con coronavirus hospitalizados en los últimos días.

Teniendo en cuenta que el repunte de los contagios no añade excesiva presión hospitalaria el grupo de coordinación covid del Santos Reyes ha decidido mantener su actividad asistencial como lo viene haciendo en los últimos meses: tanto las consultas presenciales y no presenciales, como la actividad de los quirófanos y las pruebas diagnósticas seguirán atendidas al mismo ritmo, como confirma el gerente del hospital comarcal, Evaristo Arzalluz. “Hay gente enferma, que tiene patologías y necesitan que les atendamos. No podemos cerrar quince días más, cuando hasta ahora la patología covid no está afectando al hospital.”

De hecho el trabajo realizado desde que en el mes de mayo el hospital fue recuperando su labor asistencial habitual ha permitido reducir las listas de espera hasta ser el hospital que presenta la demora media más baja de todos los centros hospitalarios de SACYL. “Eso es mérito de la gente que ha arrimado el hombro y que ha aprovechado estos tres meses, mayo, junio y julio para atender a la gente presencialmente y operar a los pacientes que lo necesitan”, indica el gerente del Santos Reyes.

Pero como los responsables hospitalarios no se quieren confiar y sospechan que los ingresos que no existen ahora pueden volver en cualquier momento mantienen un protocolo aprobado hace ya días que contempla la “reescalada” en la atención a la pandemia si fuera necesario. Se han establecido los criterios a partir de los cuales el centro debe dividirse de nuevo en dos zonas diferenciadas, covid y no-covid, y las diferentes etapas de adaptación a una nueva ola de la pandemia hasta llegar incluso, si fuera necesario, a reabrir el hospital de convalecencia. “Es importante evaluar todas estas cosas en frío porque luego los acontecimientos se pueden precipitar y en ese momento no tienes tiempo para sopesar y meditar las decisiones” reflexiona Arzalluz. “El hospital está preparado y va a seguir atendiendo a los pacientes de Aranda de Duero y la Ribera”.

Mejor preparados

El hospital se ha dotado en este tiempo de un dispositivo más para hacer PCR urgentes, lo que permite ingresar directamente a un paciente en la zona covid o no-covid sin necesidad de esperar el resultado hasta el día siguiente y de practicarlas antes de una cirugía urgente o una embarazada con trabajo de parto iniciado, entre otras circunstancias.

También el hospital afronta esta etapa mejor dotado de personal, ya que ha contratado dos profesionales más para el servicio de Medicina Interna y ha reforzado del turno de urgencias de sábados y domingos.

Y pese al respiro que la pandemia está dando al hospital hay dos circunstancias que mantienen en vilo a sus responsables: la primera es la situación de las residencias de mayores, para evitar que el virus vuelva a cebarse en ellas. Y la segunda, la llegada de temporeros a la próxima vendimia, un colectivo que presenta más riesgo de propagar la enfermedad por su gran movilidad y las condiciones en las que se suelen alojar. El propio gerente ha trasladado esta preocupación al presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero y a las autoridades municipales, a las que ha sugerido la posibilidad de que se pueda habilitar una zona en el hospital de campaña para aislar a los jornaleros que den positivo en la enfermedad.