La ONCE reduce su facturación un 43% por el covid-19 y las ventas disminuyen un 10% tras el confinamiento

La ONCE ha reducido en Euskadi su facturación un 43% por el covid-19 en lo que va de año, mientras que las ventas han disminuido entre un 10% y un 12% tras el confinamiento. No obstante, el Grupo Social ha destacado que ello no ha tenido 'consecuencias' a nivel laboral en la plantilla de vendedores.

El delegado territorial de la ONCE en el País Vasco, Juan Carlos Andueza, y el presidente del Consejo Territorial, Rafael Ledesma, han presentado este viernes en Bilbao los datos de la actividad social y económica durante 2019. La cita ha contado también con la presencia de trabajadores del Grupo Social que han narrado sus experiencias.

Según los datos dados a conocer, los ingresos por venta de productos de lotería ascendieron en 2019 a 2.253 millones de euros en todo el Estado, un 4,4% más que en 2018. Por su parte, la facturación de las empresas sociales agrupadas en Ilunion se incrementó un 5,8%, hasta los 979 millones. En lo que respecta a los datos de Euskadi, los ingresos el pasado año fueron de 50,3 millones.

El delegado territorial de la ONCE en el País Vasco, Juan Carlos Andueza, ha destacado así los buenos resultados alcanzados, que ha atribuido al 'capital humano que forman sus trabajadores, así como a la sociedad española y vasca que sigue creyendo en nosotros'.

Unos resultados que, según han afirmado, 'permiten afrontar' el parón generado por la pandemia de covid-19 y que garantizan seguir trabajando en la creación de 'empleo y en la formación'.

La pandemia, según han concretado, ha generado una 'diferencia en la facturación del 43%' con respecto al pasado ejercicio tras haber estado 'tres meses sin poder vender un solo cupón', mientras que las ventas han disminuido entre el 10% y el 12% tras el confinamiento.

'La vida en las calles no es la que era en los tres primeros meses del año que nos iba muy bien. Por ello, tenemos unas ventas algo menores, entre el 10 y el 12%', han reconocido, al tiempo en que han confiado en que se 'reactive la vida social' y con ella, las ventas.

No obstante, han incidido en que nada de ello ha tenido 'consecuencias' a nivel laboral en la plantilla de vendedores. De este modo, han afirmado que como Grupo Social lucharán por mantener todo el empleo y, si mejora la coyuntura, incluso 'contratar más gente'

La ONCE cuenta en todo el Estado con 72.000 afiliados, de los que 3.379 corresponden a Euskadi, donde más de 80 voluntarios han atendido las necesidades de los afiliados durante el confinamiento. Asimismo, se ha prestado los hoteles Ilunion para sanitarios y enfermos de covid-19.

Asimismo, la ONCE ha facilitado cobertura a 7.500 estudiantes (158 en Euskadi) de los que casi un centenar ha superado la EBAU, tres de ellos en el País Vasco. Por áreas, desde ONCE se acogió a 3.202 personas que perdieron la vista en 2019 en todo el Estado, de las que 155 fueron en Euskadi, donde se cuenta además con 36 perros guía.

Asimismo, se aprobaron en 2019 un total de 2.116 proyectos de formación, accesibilidad y empleo para personas con discapacidad, 37 de ellos en el País Vasco. En lo que afecta Ilunion, se cuenta con 19 centros de trabajo en Euskadi, de los que siete son centros especiales de empleo, y el pasado año desarrolló una inversión de 3 millones de euros.