El pleno reconoce deudas de 522.000 euros y el padrón municipal en 11.640 habitantes

Sesión Extraordinaria del Pleno, el correspondiente Pleno Ordinario del mes de Julio, a las 12, recupera el Salón de Plenos, para su celebración, eso si, guardando todas las medidas de distanciamiento, disposición de gel hidro-alcohólico y uso de mascarilla por todos los asistentes.

Solo trece de los diecisiete concejales que tienen derecho a hacerlo, ausencia de la concejala del PSOE Juani Vílchez, la portavoz de IU, Juan Cazorla, y los dos concejales de Podemos, Agustín Barroso e Isabel Montávez, que llevan sin asistir a las sesiones de los plenos desde el pasado mes de enero.

En el orden del día:

1.- Actas de sesiones anteriores,

2.- Decretos de la alcaldía,

3.- Reconocimiento extrajudicial de créditos, para poder hacer frente a distintos pagos no previstos en los presupuestos municipales. Se aprobaba por unanimidad, con el voto a favor de los grupos presentes. El concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, explicaba, “…Se trata del procedimiento habitual. Cuando hay que realizar un gasto urgente y no tiene asignación presupuestaria, hay que hacer un reconocimiento de crédito, para que este gasto se pueda pagar. Algún ejemplo práctico, si por ejemplo sube la electricidad, hay una serie de facturas que quedan sin consignación y que, lógicamente, y hay que pagarlas. El combustible de los vehículos, una avería seria, y se quedan sin consignación… Se trata de eso, de darle crédito a estas partidas, para poder pagarles a los proveedores. En este caso, son facturas de bienes corrientes y servicios, y que en breve haremos algo similar con las facturas de inversiones…”.

4.- Padrón de habitantes, a 1 de enero de 2.020, con 11.640 habitantes. También se aprobaba por unanimidad.

5.- Mociones, Ruegos y preguntas.

En este momento llegaban los momentos con mayor debate, en las dos mociones presentadas por el grupo socialista, sobre el reparto de mascarillas por la Junta de Andalucía y el inicio del Curso Escolar.

Moción Mascarillas Gratuitas desde la Junta de Andalucía

La primera, la de las mascarillas, era expuesta y defendida por la concejala de Igualdad, Bienestar y Salud, Paqui Marcos, en la que reclama una mayor implicación de la Junta de Andalucía, “… Para garantizar a la población andaluza y en especial a las familias con menos recursos y a las personas mayores, que disponga de mascarillas gratuitas para proteger su salud… Se debería de hacer, por parte del gobierno andaluz, con un reparto masivo de mascarillas… La Junta de Andalucía debe articular el suministro gratuito de mascarillas, para todos los andaluces y andaluzas, en especial para los colectivos más vulnerables… 3 mascarillas para tres meses para nuestros mayores, una gran ridiculez que demuestra la poca sensibilidad del gobierno regional, PP, C’s y VOX… La Junta ha empezado a repartir mascarillas cuatro meses después de que llegara lo peor de la pandemia. Un reparto que llega mal y tarde. Un día ha durado el reparto, y ya no había abastecimiento…”.

La moción recoge las siguientes propuestas:

Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a

1.- Llevar a cabo el reparto gratuito en farmacias, a través de la tarjeta sanitaria, de 15 mascarillas por mes y persona, mayor de 6 años, a toda la población andaluza. Con el objetivo de garantizar la adecuación de su uso obligatorio, conforme establece la orden 14 de julio de 2.020, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

2.- Realizar entrega gratuita en farmacias de mascarillas, para las familias vulnerables y pensionistas, a través de la tarjeta sanitaria, con la frecuencia necesaria, para garantizar su salud.

La moción salía adelante con el voto a favor de PSOE, IU y C´s, voto en contra de PP.

A pesar del pronunciamiento distinto en el voto, entre PP y C´s, los argumentos eran, prácticamente, los mismos, lamentando la gestión del Estado de Alarma desde el Gobierno Central.

Así la portavoz de C’s, Josefina Cano, llegaba a preguntar ¿Cuántas mascarillas ha facilitado Sánchez?, “… Entre tantas normas y medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez, no vimos nada, absolutamente nada, que recomendará u obligará el uso de mascarillas… Le recuerdo que no fue el Gobierno de España el que nos mandó mascarillas a Jódar, le recuerdo que fuimos muchas las personas de Jódar, las que nos pusimos a hacer mascarillas para todo el mundo, para hospitales, Centros de Salud, Hospitales, Cuerpos de Seguridad, etc… Con nuestras telas, nuestros hilos y nuestras máquinas de cosar. Le recuerdo que, después, animamos a nuestra alcaldesa para que facilitara tela, para seguir haciendo miles de mascarillas… ¿Saben ustedes por qué el mando único de Sánchez no recomendó las mascarillas, como medio de protección de la enfermedad del COVID? Pues muy sencillo, porque ni tenían mascarillas, ni eran capaces de conseguirlas… Me pueden decir ustedes ¿Cuantas mascarillas ha facilitado el gobierno de Pedro Sánchez a cada ciudadano, durante el Estado de Alarma y Mando Único? Pues yo se lo voy a decir, cero patatero. A pesar de todo esto, Ciudadanos Jódar es un grupo consecuente y responsable… por eso hay que decir si a esta moción…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, además de los argumentos de la portavoz de C’s, añadía, “… Esta pandemia ha aflorado muchas cosas y mucha dejadez de este gobierno... A finales de febrero, Fernando Simón ya recomendaba la distancia social, pero dos días antes del 8 de Marzo decía que había que ir a la manifestación… Escondieron lo de la distancia social y todo lo que se nos venía encima… El gobierno de la nación, cuando se ha lavado las manos y ha soltado el Estado de Alarma, no quiere saber nada y a las Comunidades Autónomas les está paralizando el dinero que se está liberando… Pero es que, además, lo único que ha hecho es quitarle el dinero de los superávit de los ayuntamientos… Un gobierno que todavía no sabe contar los muertos que ha habido en la pandemia… Es que ya, la bajeza moral de los políticos que nos están gobernando es tremenda, y el PSOE de Jódar, una vez más, viene aquí a tragar con todo lo que le está diciendo su partido político… Yo para sumarme a esta moción presento la siguiente enmienda: El Ayuntamiento de Jódar insta al Gobierno de España a que aumente la dotación de fondos extraordinarios destinados a las Comunidades Autónomas para afrontar el incremento de gasto sanitario, social y de recuperación económica. Si dicho aumento de dotación no se produce, la Junta de Andalucía no podría afrontar el gasto que supone la medida de entrega de mascarillas gratuitas para toda la población…”.

Una enmienda que no era aceptada por el grupo socialista.

El portavoz de IU, José Padilla, votaba afirmativamente, anta la que considera pasividad del Gobierno de la Junta, y hacía una propuesta, para intentar de aportar una solución local, “… Desde IU vamos a mirar hacia adelante, como creo que también está haciendo el PSOE. Si hay que sacar algunos culpables y responsables, ya saldrán, yo creo que no es el momento… La Junta de Andalucía está un poco pasiva y se va a quedar tal cual. Tenemos que darle respuesta nosotros a nuestro municipio… Nosotros proponemos: El Ayuntamiento de Jódar, desde su compromiso con las personas y las familias más vulnerables, a través de los Servicios Sociales Municipales, garantizará la entrega gratuita y regular de mascarillas a dichos colectivos sociales, durante el tiempo que se prolongue la obligatoriedad legal del uso de las mascarillas…”.

La alcaldesa, Mª Teresa García, rebatía los argumentos de C’s y PP, “… Las mascarillas que se repartieron desde la Diputación, en torno a 7.000, fueron financiadas por el Gobierno de España… La subdelegación del Gobierno también mandó 1.000 mascarillas… Le costó a este ayuntamiento más el gasoil que las mascarillas que nos mandaron desde la Junta, 124… El Gobierno de España, y todos los gobiernos del mundo, no había mascarillas en ningún sitio… Esto es una Pandemia Mundial. Si el pueblo de Jódar fue capaz de hacer 30.000 mascarillas en tres días, no creo que la Junta de Andalucía tenga pegas para eso, porque el Gobierno de España le ha mandado, a la Junta de Andalucía, dinero para todo eso… Es ridículo que la Junta de Andalucía de una mascarilla por mes, a las personas más vulnerables, y pretendan echarle el muerto al Gobierno de España, que ha cumplido con las CC. AA.… (Al PP) Tienen ustedes el mismo discurso que VOX, sois el único partido, en toda Europa, que no habéis apoyado el Estado de Alarma… Las mascarillas de la Junta de Andalucía ya están agotadas, esas son las previsiones de la Junta de Andalucía, y ustedes le echan la culpa al Gobierno de España… La enmienda del PP no la aceptamos porque ya se ha mandado dinero desde el Gobierno de España, para esas cosas… y la de IU, que muy buena idea, no la podemos incluir, porque no tenemos dotación presupuestaria, habría que crearla…”.

Moción Medidas para el inicio del curso escolar

Esta moción era defendida por el concejal de Educación, Enrique Yerves, salía adelante con el voto a favor de PSOE e IU, Abstención de C’s y voto en contra del PP.

Yerves, en su exposición de motivos, daba a conocer las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España: “…Mientras el presidente andaluz parece mirar hacia otro lado, desde el Gobierno de España van llegando algunas buenas noticias para el sector educativo, como por ejemplo:

Acuerdo FEMP-Gobierno de España, donde se recoge como una de sus actuaciones la puesta en marcha de un programa de concienciación y prevención del COVID-19, dirigido a menores y adolescentes.

Incremento del 22% en el presupuesto de la convocatoria de becas del próximo curso.

Dotación de 40 millones de euros, a distribuir entra las Comunidades Autónomas, para el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (#PROA+)…”.

Las propuestas, todas, se dirigían al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:

A.- Crear un Fondo COVID-19 para reforzar la Educación Pública en Andalucía, dotado con 1.500 millones de euros, durante el curso 2020/2021, para afrontar las consecuencias de la pandemia causada por el coronavirus.

B.- Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, en las aulas de los centros educativos de nuestro municipio, durante el curso 2020/2021, contratando el profesorado necesario, seleccionado a través de SIPRI.

C.- Aplicar antes del inicio del curso 2020/2021 las medidas de seguridad e higiene necesarias, en todos los centros educativos públicos de nuestra localidad, las cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, cumpliendo la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento de la distancia de seguridad y la provisión de Elementos de Protección Individual (EPIS), y la desinfección diaria de todos los centros educativos. Estas medidas deben ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no suponga un coste adicional para nuestras arcas municipales.

D.- Poner en marcha un Plan COVID-19 de adaptación y construcción de infraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad competente en materia de Salud en la Comunidad Autónoma, con especial atención a los miembros de la comunidad educativa considerados como vulnerables y a los Centros de Educación Especial, para lo que reservará una cuantía de 150 millones de euros.

E.- No proceder a la supresión de líneas y unidades en aquellos centros educativos de nuestra provincia, las cuales ya han sido comunicadas por la Delegación Territorial de Educación y Deporte, para el curso 2020/2021.

F.- Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del profesorado, mediante la identificación de las necesidades en materia tecnológica, en cuanto a disposición y uso de material tecnológico, y conectividad, para lo que se realizará un censo de las necesidades de digitalización (% de centros sin apps o plataformas on line, porcentaje de alumnos/as sin ordenador-impresora-conexión, porcentaje de alumnado difícil de contactar, etc). Esto permitirá dotar al alumnado y profesorado de los dispositivos y materiales tecnológicos necesarios para poder desarrollar la enseñanza con normalidad, tanto de manera presencial como telemática en el curso 2020/21.

G.- Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, mediante campañas específicas de promoción entre las familias andaluzas, así como cambiar la fórmula de pago de las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del año anterior.

H.- Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las medidas higiénico-sanitarias para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, que pudieran requerir de una especial cercanía para su pleno desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la figura del/la tutor/a de Primaria para paliar emocional, social y académicamente las consecuencias del Covid-19, siendo esta figura un pilar indispensable en la detección y atención de alumnado NEAE y NEE. Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el profesorado de apoyo, Pedagogos/as Terapéuticos/as, y el alumnado NEAE y sus familias, para que sigan recibiendo la misma atención educativa sin perder en ningún caso la calidad de la atención que precisan. Para ello, se aprobará en el mes de septiembre del año 2020 un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y NEE.

I.- Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, garantizando las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, durante 12 meses al año, y revisando los criterios de concesión de las bonificaciones a las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del año anterior.

J.- Promover la participación de las familias en el sistema educativo en una situación excepcional como la actual, causada por la crisis sanitaria, en la que las familias tienen mucho que aportar.

Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este caso la abstención de C’s y el voto en contra del PP, lo justificaban defendiendo la gestión desde la Junta de Andalucía.

La portavoz de C´s, Josefina Cano, que también es presidenta del AMPA ‘Portillo de Galduria’ del IES ‘Juan López Morillas’, justificaba su abstención hacía haciendo referencia a los protocolos puestos en marcha desde las consejerías de Salud y de Educación, “… Ha dictado un protocolo sanitario para la vuelta a los centros, que ya está en manos de los centros escolares… Desde la Consejería de Educación se han dictado dos tipos de instrucciones para el curso próximo, de carácter pedagógico y de carácter preventivo sanitario. Para que esto sea una realidad, la Junta ha hecho una dotación de personal de unas 8.000 personas, unas 1.500 en personal de limpieza, para cubrir las necesidades extraordinarias de mayor limpieza en los centros… Y unos 6.000 docentes adicionales a la plantillas de este año, para poder ayudar en tareas de refuerzo, apoyo y desdobles, para la prevención del COVID 19… ¿Qué necesitamos más? Por supuesto… Pero, por lo menos, está haciendo algo. Andalucía va a adquirir 150.000 dispositivos electrónicos con recursos propios… Actualmente se invierten 900 millones más en educación, que invertía el anterior gobierno de la Junta, lo que ha permitido incrementar la plantilla. Debería haber más ayuda del Gobierno Central, tengamos en cuenta que Andalucía recibe la mitad del dinero que debería recibir del fondo COVID 19 por población…”.

Por su parte del PP, Juan Ruiz, hacía lo propio, justificaba su voto en contra, defendiendo las medidas de la Junta de PP y C’s, en materia de educación, a pesar del Gobierno de España, “… En año y medio se ha intentado enderezar lo que ustedes tenían torcido en educación. Colegios abandonados, alumnos abandonados… Se está dotando de muchísimo dinero, a pesar de las trabas que nos está poniendo el Gobierno de España… El Gobierno de la Junta de Andalucía trabajando más, haciendo más cosas y gastando más, ha tenido superávit… Con esa bajeza moral van todos ustedes… La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan, para el próximo curso que incluye, con mucha dotación y muchos medios… Una inversión total de 600 millones de euros, de fondos propios. La contratación de 6.300 profesores, para facilitar los desdobles de los grupos más numerosos. Un plan de refuerzo personalizado, desde septiembre, para los alumnos que han desconectado desde el confinamiento… El gobierno de Pedro Sánchez va a dar para educación un total de 1.600 millones de euros, a repartir entre todas las comunidades autónomas, no pueden pretender que para Andalucía gasten 1.500 millones, las cuentas no cuadran. Nos corresponderán unos 300 millones, aproximadamente. Aun así, la Junta ya ha puesto 620 millones de euros, de recursos propios. Si el Partido Socialista quiere poner en marcha ese plan, que cuesta 1.500 millones, vamos y se lo pedimos a Pedro Sánchez…”.

Desde IU se sumaba, con su voto a favor, a esta moción, volviendo a recurrir a la falta de concreción de las medidas de la Junta, “… A día de hoy, todavía no saben cuántas desinfecciones se van a hacer en los colegios. Si va a ser por horas, por semanas, por meses… No saben si tienen aseguradas una mascarilla por niño y día, si los profesores van a tener mascarilla. No sabemos, todavía, como van a ser los controles y la organización de acceso, si le van a tomar, a todos los niños, la temperatura al entrar… La Junta de Andalucía debería de haber previsto una metodología e interacción entre los profesores y los padres… Eso se lo están cargando a los centros educativos…”.

El concejal de Educación, Enrique Yerves, que también es director del IES ‘Juan López Morillas, en su segunda intervención, de réplica a los grupos, asume las funciones del profesorado en materia educativa, pero “… Son funciones intrínsecas al trabajo que tiene que hacer un centro para organizar, para organizar pedagógica y de la gestión de un centro. Pero nunca desde el punto de vista médico y sanitario, no entra en nuestras competencias. No tenemos conocimiento…”.

Recurría Yerves a algunas de las recomendaciones del Consejo Escolar de Andalucía, del pasado 25 de mayo, sobre la reducción de la ratio de las aulas, “… Para que los grupos de convivencia y la movilidad del alumnado sea cada vez menor. No hace falta que digan tantos millones. Los millones, aparte de ponerlos encima de la mesa, hay que saber emplearlos. Y para eso hace falta pararse a pensar. Y no es de mucho pensar, proporcionarles a los centros recursos en septiembre, cuando la planificación ya está cerrada, ¿Qué hacemos cuando nos manden 3 o 4 profesores?, ¿Desdoblar? Si están diciendo, en unas instrucciones, que no se desdoble, que se reduzcan los grupos de convivencia. Ahora viene ustedes a decirnos que para desdobles y apoyos. Desdoblar significa, separar unos niños de otros, ponerlos en circulación y hacer que entren en contacto con otros. Eso el Sr. Imbroda no lo sabe, porque no ha pisado un aula. Jugaba con 12 jugadores y solo ponía a jugar a 7… Muchas veces no es cuestión de dinero, es cuestión de aplicación. Es de cómo se gaste el dinero, también tienen que ser responsables los que gestionan, y los que gestionan tiene que saber un poquito de lo que va el asunto. Ni Imbroda sabe de qué va, ni Moreno Bonilla, por continuidad, tampoco…”.

Cerraba el debate la alcaldesa, María Teresa García, considerando que la moción, con las propuestas del PSOE, recoge las opiniones y sugerencias de todo el sector, Asociaciones de Padres y Madres, Profesores, Inspectores.

Ruegos y Preguntas

El portavoz del PP, con relación a la denuncia pública del vecino Cristóbal Alcalá, sobre la supuesta apropiación ilegal, por parte del ayuntamiento de Jódar de unos terrenos, poniendo en duda la profesionalidad de funcionarios y personal del propio ayuntamiento, “… Ruego que salga en favor de nuestros trabajadores municipales… Este señor sale diciendo, acusa, a funcionarios, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados, todos son unos corruptos. Que se han querido quedar con esos terrenos para ellos… No he visto a la alcaldesa, que es a la que le corresponde, salir en defensa de los funcionarios, trabajadores… Porque creo que no son así…”.

La alcaldesa no dudaba en confirmar su apoyo permanente hacia los trabajadores, “… Este ayuntamiento defiende a los técnicos y no comparte, en absoluto, los insultos que se les puedan hacer. Yo he hablado con los técnicos y estoy en contacto permanente con ellos, los defiendo y lo saben. Pero, también, hay que decir este señor fue engañado, y nosotros los documentos que este señor, legalmente, se les puedan dar, se les van a entregar. Porque este señor no fue engañado por este equipo de gobierno, fue engañado por ustedes, que lo venimos arrastrando como tantas otras muchas cosas venimos arrastrando… Es nuestro deber, no solamente a este señor, a cualquier otra persona que lo necesite. Es un calvario que llevan sufriendo muchísimos años, pero no venga usted a echarnos a nosotros el ‘muerto’ que ustedes dejaron, porque ya ‘bastantes muertos’ llevamos. –le interpelaba Ruiz, ¿Quién ha engañado a este señor? ¿Usted lo sabe? ¿Y de qué forma?- Es la justicia la que debe decir quién lo engaño. Yo no soy jueza. Según él dice que lo engañaron los que gobernaban… No va a venir usted a ser el salvador de los trabajadores municipales, porque este ayuntamiento sabe defenderlos…”.

Una vez levantada la sesión, en el turno para el público asistente, esta redacción preguntaba al concejal de Izquierda Unida, Mateo Justicia, por su publicación en su perfil en una red social, en el que viene a decir. Literalmente… “Esto debería saberlo todo el mundo. Hay presuntos indicios de personas del PSOE o cercanas al PSOE haciendo viviendas en terrenos irregulares y sin ningún tipo de licencia y para colmo sacan materiales de empresas de construcción a nombre del ayuntamiento”. Justicia no llegaba a responder, pese que la propia alcaldesa se sumaba reclamando nombre y apellidos de la persona aludida con esas irregularidades, “… Yo lo pongo como presuntos indicios… Si ellos lo ven conveniente, que me denuncien y punto… Todo a su tiempo… Ahora mismo no lo voy a decir… - Alcaldesa: Yo le invito, si usted tiene valor a publicarlo en las redes, que usted diga nombre y apellidos de esa persona… Hay que ser responsables, que somos concejales… No se puede hablar así, Mateo. Que somos, que somos políticos, que nos han votado… Y no podemos poner en evidencia, en unas redes sociales, presuntamente, y ahora tiro la piedra y escondo la mano. Yo le estoy ofreciendo a usted que diga nombre y apellidos de esa persona y, entonces, aquí lo debatimos…- Usted está en su derecho de denunciarme o hacer lo que quiera…”.