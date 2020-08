El fútbol "no profesional" clama contra el posible aplazamiento del inicio liguero

Desde que el pasado viernes se conociera que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había convocado a los presidentes de las federaciones territoriales para informar “de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales” y ante la sospecha de que el inicio liguero en fútbol y fútbol sala masculino y femenino considerados “no profesional”, o lo que es lo mismo, desde la Segunda B hacia abajo, podría posponerse a enero de 2021, en el mejor de los casos, cuando no a marzo de ese mismo año, las redes sociales, especialmente Twitter, se han incendiado de comentarios de futbolistas y entrenadores tanto de la todavía categoría de bronce como de la Tercera División del fútbol español, clamando contra lo que consideran “una injusticia” y una “clara desventaja” respecto a otros espectáculos donde sí se permite la afluencia masiva de espectadores como puede ser las recientemente celebradas corridas de toros y conciertos al aire libre.

La Cadena SER publicaba un tuit el pasado sábado en el que adelantaba los tres posibles escenarios que la RFEF podría plantear a los presidentes de las federaciones territoriales para la vuelta a la competición del llamado “fútbol no profesional”: “Finales de 2020: el más optimista, enero 2021: opción más realista y marzo 2021: recomendación UEFA y FIFA”.

Por citar algunos ejemplos de lo manifestado por estos llamados “no profesionales del fútbol” en Twitter, Ferrán Costa, director deportivo y entrenador del C. D. E. Manresa, publicaba “por favor, déjennos TRABAJAR. ¿Quién se acuerda de aquellos que son profesionales en ligas “no profesionales”? O convivimos con el problema sanitario global y gestionamos planes de respuesta-protocolos para podernos adaptar y seguir, o paramos del todo, pero ¿hasta cuándo? añadiendo que “que no salgamos por la TV cada semana no quiere decir que no necesitemos comer cada día…No nos priven del derecho al trabajo… miles de familias dependen de esto, directa o indirectamente. Por una vez no se olviden y estén a la altura”.

El entrenador nacional de fútbol, licenciado en Ciencias Políticas y Máster en periodismo deportivo, Pablo López publicaba que “el fútbol NO profesional es aquel que existe en España donde MILES de personas (jugadores, entrenadores, ayudantes, mantenimiento, …) ganan PROFESIONALMENTE un sueldo para vivir ellos y sus familiares. El fútbol NO profesional, es la profesión de mucha gente. Recapaciten”.

Otro ejemplo claro es la opinión del portero del Racing de Ferrol, Diego Rivas al asegurar que “He competido en Segunda, Segunda B y Tercera y mi grado de implicación y profesionalidad ha sido el mismo independientemente de estar o no bajo el amparo de LaLiga. ¿No es más lógico empezar las competiciones cuando se pueda dejando semanas libres para que se jueguen posibles partidos aplazados si existe algún brote en algún equipo? ¿cómo estará la situación en enero? ¿cómo se corregirán entonces posibles aplazamientos?” reconociendo que “el riesgo cero no existe. Ni en la LFP. Ni en el fútbol ni en ningún sector. Sin embargo, todos los sectores están reanudando la actividad con protocolos para evitar contagios. Nosotros ¿por qué no? Luego cada futbolista será responsable de asumir ese riesgo o no”.

Raúl Garrido, entrenador de la U. E. Olot y exentrenador del Eldense, ha manifestado que “marzo, nos pararon. La U. E. Olot 90 % licencias profesionales, todos cotizando a la Seguridad Social y contribuyendo a Hacienda. Agosto, misma situación. Somos PROFESIONALES. Si el problema es de salud, TRABAJEMOS en un protocolo que dé confianza, asumiendo que 100 % seguridad no existe”.

En esa misma línea se manifiesta un más que significativo número de futbolistas y entrenadores “no profesionales” que reclaman a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que se posicione en favor de este colectivo que ve como se pone en peligro el sustento de sus familias en caso de que el inicio liguero se dilate más allá de lo previsto en un principio, finales de septiembre o principios de octubre.

La decisión final, probablemente, este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.