Navarra Suma y Geroa Bai critican al PSOE por el pacto con la Federación Española de Municipios

El pacto del Gobierno con la Federación Española de Municipìos y Provincias (FEMP) ha sido muy cuestionado por varios partidos políticos de la oposición. Sánchez quiere aprobarlo por decreto-ley, y parece que puede tener problemas para sacar mayoría en el Congreso.

Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra suma, es una de las voces críticas con el acuerdo: "Creemos que es un ataque directo a la autonomía local. Es un chantaje. Yo no entiendo por qué los ayuntamientos que tenen un remanente, que tienen ahorros, no pueden invertir ahora de forma flexible en cuestiones que nos ayuden en un momento tan complicado como el que tenemo, no entiendo por qué no se les deja, y desde luego el voto de UPN en el Congreso de los Diputados va a ser negativo a esta posición". Dice Esparza que esperan que el PSOE reconsidere su postura.

El pacto que se propone da dos opciones a los municipios para utilizar sus remanentes: una es emplear el superávit. La otra, pedirle a los ayuntamientos que entreguen, como préstamo, sus ahorros al Estado, ya que no pueden utilizar esos remanentes por culpa de la regla de gasto de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Después, el Gobierno les reintegraría el 100% de esos fondos a lo largo de una década. El acuardo también incluye sumar 5.000 millones de euros para los ayuntamientos a fondo perdido.

Geroa Bai también ha criticado el pacto, dice que convierte a los ayuntamientos en "prestamistas del estado" y que la solución es derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, se trata de una Ley Orgánica apoyada por una mayoría amplia del congreso de los diputados, y no se va a derogar a corto plazo. Por eso, dice Pablo Azcona que lo que popone Geroa Bai es "liberar los remanentes haciendo que los ayuntamientos puedan cofinanciar los planes de inversiones sin que les compute en la regla de gasto". No obstante, ahora mismo, la utilización de esos remantentes está bloqueada por la ley de Estabilidad Presupuestaria. Azcona dice que Geroa Bai ya le ha transmitido al PSN su desacuerdo y reivindican una alternativa "a la Navarra".

Desde el PSN desoyen las críticas y apoyan al gobierno nacional. Jorge aguirre, secretario de Política Municipal, denuncia que "la situación que están viviendo los ayuntamientos viene de una ley que aprobó el Partido Popular con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, que ha imposibilitado a los ayuntamientos disponer de sus recursos". "Por eso, cuando se dicen estas cosas, nostoros planteamos al resto de partidos que propongan otras alternativas. Entendemos que, en esta situación que estamos viviendo, es la única alternativa posible y viable para que los ayuntamientos puedan hacer uso de esos remanentes", denuncia Aguirre.

Todas las formaciones políticas de la oposición han criticado el pacto del PSOE con el FEMP, y queda pendiente por ver si se validará el decreto-ley en el Congreso de los Diputados.