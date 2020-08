Desaparece en València una mujer que huía de su maltratador

Hay mucha preocupación en la asociación Alanna de València por la desaparición de una mujer que llegó a la ciudad huyendo de su maltratador hace mes y medio y de la que no se sabe nada desde el viernes.

Se llama Regina y este viernes entró a las siete de la mañana a las oficinas donde trabaja, en una empresa de inserción laboral en la que colabora Alanna. Desde entonces, no se sabe su paradero: desapareció de su puesto de trabajo y se dejó todas sus pertenencias. La Policía ya está buscándola pero Chelo Álvarez, presidenta de la asociación, se muestra muy preocupada por lo que le haya podido pasar.

Álvarez considera que no es normal que se hubiera dejado el móvil, las llaves de casa, la cartera y el DNI y se haya ido sin dejar rastro. Pide a cualquier persona que la encuentre que llame a la Policía o a los números de teléfono de la asociación y espera que solo sea un susto. La mujer no tenía protección policial porque no había puesto denuncia contra su maltratador, por lo que no se sabe qué puede haber pasado.