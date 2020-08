Víctor Fernández: "Queremos ganar en el campo pero el fútbol está adulterado y podrido"

Víctor Fernández, 20 días después de su última rueda de prensa, ha tomado la palabra en una comparencia telemática para explicar su punto de vista sobre todo lo que ha sucedido desde el pasado 20 de julio cuando se disputará la última jornada de la liga regular, a excepción del famoso partido entre el Deportivo con el Fuenlabrada, causante de una espera interminable para jugar unos playoffs que el club insiste en que se deben suspender.

Los rectores del Real Zaragoza matienen abierto un pulso con la RFEF, La Liga y el Consejo Superior de Deportes y tras prensentar un recurso de alzada al CSD, insisten en la suspensión de los playoffs, porque el Real Zaragoza no podrá contar con su máximo goleador Luis Suárez una vez que se vio obligado a regresar al Watford, además de por la grave situación santiaria que se vuelve a vivir en España.

Unas medidas que Víctor Fernández apoya en cada punto: "Estoy totalmente de acuerdo por una cuestión de diginidad. Tenemos que actuar con responsablidad y seriedad con respeto hacia nosotors y hacia los demás, pero por esa defensa de su dignidad el Real Zaragoza no puede dejarse pisotear ni humillar y, por eso defiende esa suspensión de los playoffs porque no estamos en igualdad de condiciones".

Un mensaje rotundo el de Víctor Fernández que también aseguró que "nosotros si que queremos jugar pero en la misma igualdad de condiciones"

Además el entrenador zaragozano habló abiertamente de la "incertidumbre creada" y de "las medias verdades y medias mentiras que se vienen diciendo en un fútbol absolutamente adulterado y podrido, todo huele a podrido con situcaciones esperpénticas, rocambolescas y que rayan lo grotesco y en estos momentos prima mucho más el negocio que el propio fútbol".

El Real Zaragoza, según señaló Víctor Fernández, "quiere ganarse el ascenso en el terreno de juego pero lo queremos hacer en igualdad de condiciones que el resto de rivales y ahora no es posible porque no podemos contar con uno de nuestros mejores jugadores", apostillando que "es un problema que nosotros no hemos creado y por eso nos tienen que dar una solución", que para el veterano técnico blanquillo tendría que pasar "por la intervención del gobierno".

En lo estrictamente deportivo confirmó la buena evolución de los jugadores que estaban lesionados como Guitián, El Yamiq y sobre todo Javi Ros, aunque la plantilla lleva un tremendo desgaste: "Llevamos más de 13 meses entrenando y compitiendo. Hemos estado mucho tiempo sin saber que hacer y nos han aportado un problema que no teníamos", para subrayar que "el equipo está entrenando bien, el equipo quiere competir pero ha habido fases que se ha desconectado porque la exigencia a nivel mental exige un esfuerzo increible pero nos estamos preparando bien para si tenemos que jugar dar la mejor respuesta".

El Real Zaragoza no se concentrará durante el tiempo que duren los playoffs, si es que se juegan, como había ordenado la Liga de Fútbol Profesional.