La celebración de bous al carrer este 2020, en vilo

Los municipios donde se celebran Bous al Carrer todavía no tienen claro si se llevarán a cabo. Los ayuntamientos que no han cancelado sus fiestas tienen dudas de cómo la evolución de la pandemia afectará a la realización de esta actividad taurina.

A finales de julio la Generalitat Valenciana autorizó la celebración dels Bous al Carrer. El Diari Oficial determinó que las actividades taurinas tendrían que ser aprobadas por los Ayuntamientos en coordinación con la Generelitat y los organizadores y únicamente podrían realizarse en recintos cerrados y con control de aforo.

Sin embargo, son algunos los municipios de la provincia de Castellón que no han cancelado sus fiestas pero todavía no tienen claro si celebrarán Bous al Carrer. Fuentes del Ayuntamiento de Vila-real han explicado a esta emisora que, a pesar de haberse cancelado las fiestas, desde el consistorio tienen intención de realizar los festejos taurinos, aunque no existe una fecha clara. Se contempla la posibilidad de llevarse a cabo en una plaza de toros portátil de entre mil y tres mil plazas, con limitación de aforo al 50 por ciento.

Lo mismo pasa en el caso de Oropesa del Mar, donde fuentes del Ayuntamiento aseguran que a pesar de cancelarse las fiestas de San Jaime que iban a tener lugar en julio, de cara a las fiestas patronales de octubre, el consistorio sí se plantea la celebración de las fiestas y de Bous al Carrer en función de cómo evolucione la pandemia.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Onda han explicado que también hay dudas sobre la presencia o no de festejos taurinos en la Fira d'Onda del mes de octubre.

Y entre algunos de los pueblos de la provincia que dan por perdidos els Bous al Carrer, tal y como han confirmado a Radio Castellón, se encuentran Cabanes, cuyas fiestas habrían empezado este pasado sábado y se han cancelado, también La Vall d'Uixó, donde están canceladas las fiestas de agosto, o Vinaròs, en cuya plaza de toros se prevé hacer actividades como teatro.

Desde la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana aseguran que en la provincia de Castellón las pérdidas económicas pueden ascender a unos 60 millones de euros este año si se pierden todos los festejos.