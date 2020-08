La Peña Cultural Flamenca de Jódar en funciones

Esta redacción ha tenido acceso al contenido de las actas de las dos sesiones celebradas en la tarde-noche del vienes, 7 de agosto, con la presencia de apenas una decena de socios.

Asamblea Ordinaria

“En la ciudad de Jódar siendo las 21:00 horas del 7 de agosto de 2020 y en segunda convocatoria, en la sede de la Peña Cultural flamenca de Jódar, los asistentes reseñados al margen celebran asamblea general ordinaria, con el siguiente orden del día:

-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior,

- Estado general de cuentas,

- Situación actual de actividades motivadas por el Covid 19,

- Suspensión del festival flamenco de este año

- Ruegos y preguntas

El presidente da lectura del acta anterior, y sin que nadie objete nada, se aprueba por unanimidad.

A continuación se expone el estado económico de la peña, siendo en este momento de 3.543,10 euros de saldo positivo. En este momento, la mayoría de las cuotas de este año están aún sin cobrar, por lo que se invita a recordar a los socios el pago de las mismas.

Se expone también los altos intereses que está cobrando por una entidad financiera, por mantener la cuenta, y que hasta el momento ascienden a 105,71 euros y cuando finalice el año se estima en una cuantía de 162 euros. Se plantea la posibilidad de cerrar la cuenta, y se comenta que la Federación Provincial de Peñas debería hacer fuerza para llegar a acuerdo con alguna entidad para que las peñas federadas tengan un trato más asumible ene esta cuestión.

Con respecto a la situación generada por el Covid 19, se recuerda que la única actuación llevada a cabo ha sido la de Lela Soto el día 4 de julio al aire libre, en el restaurante La Piscina. Al no saber cómo se va a desarrollar la enfermedad durante el otoño, se decide no hacer planes a largo plazo, e ir actuando según el devenir de los acontecimientos.

Con respecto a la suspensión del festival flamenco se comenta que era de esperar, viendo que las demás actuaciones habituales de la feria del pueblo, ya se habían suspendido. Se expone por parte de los socios que, aunque la situación exige la suspensión de estos encuentros multitudinarios, se tenía que haber desarrollado actos a pequeña escala, para que la cultura no fuera, como en tantas ocasiones, la gran perjudicada.

En el apartado de ruegos y preguntas, se presenta por parte de Antonio Ruiz, una lista de números de Lotería de Navidad, para promover la compra de alguno de ellos. Se decide llevarla a cabo con una terminación en el número 2. Así mismo se invita a los presentes a participar de forma activa en la venta de los mismos.

Por otro lado se exponen las negociaciones que se están llevando a cabo para intentar organizar una velada flamenca el 28 de agosto, con el cantaor Israel Fernández. El tema se encuentra bastante avanzado, a falta de ver si se puede hacer en el mismo sitio de la actuación anterior de Julio.

Y sin que nadie más pida la palabra, se levanta la sesión.

Asamblea Extrordinaria

"En la ciudad de Jódar, siendo las 22:10 horas del día 7 de agosto de 2020 y en primera convocatoria, en la sede de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, los asistentes reseñados, convocan asamblea general extraordinaria, con un único orden del día:

- Elección de la nueva junta directiva.

Preguntando el presidente a los asistentes sobre la presentación de candidaturas, es pone de manifiesto que no hay ninguna establecida.

El presidente expone que, debido a su situación laboral y a otras cuestiones personales que no tienen nada que ver con el flamenco, no se encuentra en situación de seguir ejerciendo el cargo con la determinación imprescindible para que la peña siga manteniendo el nivel de actividades (subvenciones, cursos, burocracia, etc..) necesario para el buen fin de la misma.

Es por ello que decide no seguir ejerciendo por lo pronto el cargo, e invita a los presentes a que lo releven, indicando su disposición a seguir apoyando en todo aquello que sea posible y necesario. Ante la no disposición para ello de ninguna persona, se decide que para no perjudicar a la asociación y que esta quede sin gobierno, mantener en funciones durante un margen de tiempo la actual directiva, para que haya oportunidad de que se presente otra opción por parte de los aficionados locales. Y sin que nadie haga objeción ni solicite ningún turno de palabra, se levanta la sesión siendo las 22:30 horas.”

Teníamos la oportunidad de conversar con el presidente, ahora en funciones, Blas Blanco, sobre la situación, hace una llamada a la tranquilidad, pero sobre todo a la implicación de todos los socios y aficionados, para garantizar la continuidad de la entidad."