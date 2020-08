Las piscinas de Aranzadi y San Jorge venderán entradas solo online

Las ciudades deportivas de Aranzadi y San Jorge venderán desde el lunes las entradas para el acceso diario únicamente a través de la web con dos excepciones. Podrán adquirirlas presencialmente solo las personas mayores de 65 años y los menores hasta 17 años incluidos. Las entradas están disponibles en la página municipal www.pamplona.es, en uno de los cinco destacados de la parte superior titulado 'Piscinas municipales'. También se puede llegar directamente a través del enlace https://aranzadi.provis.es/. Además, existe la aplicación móvil 'Gimnasio Virtual ProviSport', tanto para Android como para iOS, para proceder a la compra.

El objetivo de esta medida es mantener las medidas de seguridad sanitarias vigentes en este momento y entre las que se encuentra guardar una distancia de 1,5 metros entre las personas. De esta manera se evitará que puedan congregarse personas en el acceso a la instalación deportiva mientras se adquieren las entradas.

Para la compra de entradas diarias o para las reservas de turno hay que crearse un perfil en la web. El pago del precio público de la entrada se hará mediante tarjeta de crédito. Para los menores de 2 a 14 años es de 2,70 euros; de 14 a 25 años 3,05 euros; de 25 a 65 años 4,45 euros y las personas mayores de 65 años pagan 2,70 euros.

Obligatoriedad del uso de la mascarilla

Para garantizar la seguridad, las piscinas municipales están reguladas este año con un 75% de su aforo. Así, Aranzadi tiene capacidad para 1.200 personas y San Jorge para 600. Asimismo, es obligatorio respetar la distancia social de 1,5 metros y respetar la señalización colocada, así como los circuitos de tránsito establecidos. Se ha incrementado la frecuencia de limpieza de las instalaciones, se ha reforzado el servicio de información y vigilancia a través de personal municipal y se ha adquirido material de desinfección para uso de quienes utilicen las instalaciones.

El uso de la mascarilla es obligatorio en las instalaciones, excepto en los trayectos de la toalla a la piscina, en los vasos y cuando las personas usuarias se encuentren tomando el sol o leyendo en sus ubicaciones, siempre que se respete la distancia de seguridad de 1,5 metros. Asimismo, puede prescindirse de la mascarilla en el momento concreto de comer o beber. Los menores entre los 6 y 12 años podrán no llevar mascarilla siempre y cuando puedan garantizar la distancia de 1,5 metros con otras personas.

La temporada en las piscinas municipales al aire libre se extenderá hasta el 7 de septiembre en Aranzadi y el 15 de septiembre en San Jorge. El horario de la Ciudad Deportiva Aranzadi y de la Ciudad Deportiva San Jorge será de 10 a 20.30 horas. No existen turnos de reserva actualmente para poder acceder a las instalaciones. Sin embargo, se sugiere la consulta en línea del aforo en tiempo real de la instalación a través de la dirección https://aranzadi.provis.es/ (debiendo iniciar la sesión con usuario y contraseña) o a través de la app 'Gimnasio Virtual'. Se recomienda no adquirir entradas cuando se haya llegado al 80% del aforo, ya que no se podrá garantizar el acceso ese día.