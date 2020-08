Més de la meitat dels ofegats a les platges es banyaven amb bandera verda

Ja fa massa temporades que es repeteix el mateix patró i els experts en salvaments creuen que ha arribat l'hora de poder afinar més les dades oficials per poder treure'n conclusions i posar-hi remei. Des del passat 15 de juny, han mort 17 banyistes a la costa catalana, l'últim aquest dilluns a les 11:15 del matí a la platja del Morer de Llançà (Alt Empordà). La víctima és un home de nacionalitat espanyola de 75 anys. En aquesta platja no hi ha servei de socorrisme i han estat altres banyistes els que l'han intentat ajudar mentre esperaven l'arribada del sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aquest banyista s'afegeix a la trista llista de persones mortes al mar aquesta temporada que superaven els 65 anys d'edat, concretament 11 de les 17 que hi han perdut la vida. 9 en tenien 70 o més i dues arribaven als 88 anys. A més, 10 de les víctimes es banyaven amb bandera verda i en espais vigilats. Però no en tots havia començat el servei i en d'altres ja havia finalitzat. Els contractes de les empreses es firmen amb els Ajuntaments i després cada concessionària decideix quins horaris aplica. Anar a la platja abans de les 10:30 no garanteix socorrisme.

L'infermer i expert en Seguretat Aquàtica, Ramsés Martí insisteix que és necessari poder accedir a les autòpsies de les víctimes per poder anar més enllà del balanç típic de cada any. "Aconseguiríem veure que tenim un problema amb la gent gran en els moments de calor i les entrades brusques a l'aigua freda i les patologies prèvies. I veuríem que probablement no ha estat un ofegament sinó que aquesta persona ha tingut un síncope i això ha acabat provocant l'ofegament".

Fonts de Protecció Civil reconeixen que en el balanç anual hi ha persones que no han mort ofegades sinó per una aturada cardíaca mentre eren dins l'aigua. "Si passa a la sorra tenim clar que no té a veure amb el bany però sinó els posem dins de l'estadística perquè no disposem de l'autòpsia". És el cas, per exemple, d'un home que va morir divendres passat al Vendrell amb 88 anys. Tot apunta que va ser una mort natural però consta a les estadístiques com a ofegat. Des de l'estiu passat, les investigacions per morts al mar estan en mans de la Guàrdia Civil, però les estadístiques de Protecció Civil s'utilitzen com les oficials.

Martí creu que amb major informació es podria investigar més a fons i implicar, per exemple, l'Atenció Primària per donar consells als avis. "De la mateixa manera que hi ha cartells als ambulatoris sobre els cops de calor n'hi podria haver amb recomanacions sobre el bany a partir d'una determinada edat", explica aquest expert, que fa mesos que reclama una trobada amb les administracions per debatre millores en la seguretat de les platges, especialment amb la pandèmia del Coronavirus.

Enguany ja han mort 17 persones mentre es banyaven, les mateixes que l'any passat en una de les pitjors temporades amb 29 vides segades. Aquest estiu ja va començar amb tragèdia a Roses amb la mort de dos nens de 6 i 7 anys ofegats. Seguint la tendència de l'any passat, la Costa Brava segueix sent la zona amb més casos, 8 en total, seguit de la demarcació de Tarragona amb 5.