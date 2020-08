La Junta estudia compensar al tejido productivo de Aranda por los daños del confinamiento

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones se ha comprometido a evaluar la petición que le han hecho representantes del empresariado de Aranda y la comarca junto al aAyuntamiento de Aranda para que la Junta establezca una línea de ayudas para paliar la difícil situación en la que se encuentra buena parte el tejido empresarial, sobre todo en los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo, como consecuencia del confinamiento. En un encuentro telemático celebrado en las últimas horas los representantes empresariales y del consistorio han trasladado al consejero el duro impacto que están teniendo las medidas de contención de la pandemia “cuya parada puede suponer la puntilla para unos negocios que han visto desaparecer los ingresos pero no los gastos y ya vienen muy afectados por el estado de alarma” tal y como ha explicado en Radio Aranda el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aranda Francisco Martín Hontoria, presente en la reunión. Los representantes empresariales han pedido ayudas directas y urgentes, no para suplir los beneficios perdidos, sino para poder soportar unos gastos imposibles de afrontar con unos ingresos escuetos o inexistentes, algunos de carácter fijo como los costes de seguridad social o los costes laborales.

Otra solicitud planteada ha sido la puesta en marcha de una campaña para paliar el daño que ha sufrido la imagen de la Ribera del Duero y Aranda “al haber sido durante unos días el epicentro de la pandemia, causando daños en un prestigio en el que se ha invertido años de trabajo” explica Martín Hontoria, quien ha trasladado que las dos propuestas han sido bien recibidas por el Consejero de Fomento, que se ha comprometido a valorarlas. La representación empresarial ha urgido la respuesta de la Junta ante una situación de emergencia, por lo que esperan que este apoyo llegue antes de tres meses, un plazo que ya consideran suficientemente dilatado.

“Es el momento de la gestión”

En cuanto a la polémica decisión de la Junta de aplicar el confinamiento al municipio de Aranda el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aranda no ha querido cuestionar en este momento la proporcionalidad de las medidas en relación con su repercusión. “Se presupone que estas decisiones se toman por el bien común. Una decisión de este calado tiene tanta repercusión que yo entiendo que los datos que tenían sobre la mesa eran lo suficientemente preocupantes como para que los técnicos responsables, que son los que tienen que tomar estas decisiones, las tomen. Yo no me siento capacitado para cuestionarles.”

En este mismo sentido ha afirmado que este es el momento de la gestión de una situación muy compleja, y quedará para más adelante la petición de responsabilidades si se demuestra que ha habido errores. “Nosotros estamos ahora mismo gestionando la situación municipal de Aranda de Duero y nos hemos encontrado con una situación sanitaria que es grave y nosotros no podemos ir ahora a pedir responsabilidades La gestión requiere gestión, no pedir responsabilidades” ha explicado. “Si en un futuro se demuestra que la gestión no ha sido la correcta, en función de los datos objetivos por parte de quien sea, yo seré el primero en pedir las responsabilidades que hagan falta.”