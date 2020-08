El TAD rechaza la reclamación por alineación indebida del Extremadura

El TAD ha desestimado el recurso por alineación indebida del Extremadura. Lo ha hecho según el presidente Fernando Vidal "con una argumentación bastante pobre" y que va a ocasionar que el asunto acabe en la jurisdicción ordinaria. No es el único movimiento que se ha dado en los despachos, ya que tanto Deportivo como Numancia han enviado un escrito al CSD apremiando a que tome una decisión sobre la inhabilitación de Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Para Vidal "no se puede usar la táctica de la dilación, retrasar las decisiones para que no quede en nada". Además, sobre el expediente sancionador que tramita la RFEF, el Dépor ha enviado un escrito ampliando su denuncia al club madrileño porque tras el partido del viernes "se han incumplido bastante preceptos de la normativa como no dar a conocer qué miembros viajaban o si se han inscrito y notificado su viaje a la Xunta de Galicia" apuntó el presidente. En el club esperan que el instructor pueda hacer su propuesta de sanción en las próximas horas. Al respecto del extraño final de liga, el máximo rector del Deportivo envió "un mensaje de agradecimiento por su comportamiento el pasado viernes. Por todo el apoyo que estamos recibiendo y que nos da mucha fuerza en esta batalla que no es nada fácil. Vamos a seguir luchando"

Además, Vidal consideró que la actual Segunda División B con 102 (incluyendo a Numancia y Deportivo) sería "una barbaridad" y reconoció desconocer qué postura adoptarán FC Barcelona o Real Madrid, dos grandes de LaLiga que han estado enfrentados a Javier Tebas en los últimos años y que se podrían convertir en grandes aliados en la batalla actual de los coruñeses.

Fernando Vidal atendió a los medios duarnte una rueda de prensa virtual para presentar a dos históricos del Deportivo que se incorporan a la entidad. Fran será el nuevo director de cantera, mientras que Valerón dirigirá al Fabril. Para el presidente "hoy se cumple un sueño para muchos deportivistas incorporando a dos leyendas".

Valerón se mostró "muy contento" de retornar a la que fue su casa. "Quería seguir vnculado al fútbol en un sitio donde me siento identificado. El presi contactó hace algunos meses y al final hemos podido llegar a un acuerdo. Siempre he tenido una gran predisposición. Espero hacerlo lo mejor posible para ayudar al club" manifestó el Flaco.

Por su parte Fran se confesó "encantado de volver a la que fue mi casa, he estado aqui 18 años, he vivido una etapa maravillosa y he sido muy feliz. Mi primera etapa empezó en una situación delicada con el gol de Vicente, algo parecido a lo que se vive ahora. Ojalá haya muchos jugadores de la cantera en el primer equipo" afirmó el jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul.

Fernando Vidal reconoció que con Fran y Valerón "no ha habido negociación. Ellos han antepuesto su llegada tanto en el escenario de Segunda B como en el de Segunda. Quieren estar aqui. Estemos donde estemos vamos a hacer un buen proyecto".

Al respecto de lo que pueden aportar al Deportivo, Fran afirmó que será prioritario hacer un "análisis de lo que ocurre aquí dentro. Poco a poco iremos haciendo esos cambios donde veamos que hay algún déficit. Valerón desea hacer "una apuesta decidida por la cantera. Queremos ayudar en todo con nuestra experiencia y nuestro conocimiento".

Ambos han querido mandar su apoyo a Álex Bergantiños tras la denuncia del Fuenlabrada y la posterior intervención policial para tomarle declaración. "Es vergonzoso, nadie puede dudar de la intergridad de Álex" sentenció Valerón.