El Sergas se plantea restricciones a la movilidad en el área aunque nunca un confinamiento

Este martes se ha vuelto a producir un nuevo encuentro por videoconferencia entre el Conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, y los alcaldes del área de A Coruña para analizar la evolución de la Covid 19 en el área sanitaria. En la reunión se han analizado todos los escenarios y todas las posibilidades han quedado abiertas.

¿Qué medidas se porían tomar?

Se plantean restricciones a la movilidad y extender las medidas restrictivas al ocio nocturno cinco días más, aunque la decisión no se adoptará hasta mañana. Según los alcaldes del área consultados por Radio Coruña SER no se habló en ningún momento de confinamiento o de cierre total, sí de seguir analizando la evolución de los datos. José Manuel Lage Tuñas, primer teniente de Alcalde del área de A Coruña hace una llamada a la tranquilidad: "Temos que escoitar sempre ás autoridades sanitarias a cando haxa algún cambio se informará aá poboación"

¿Cual es la posición de los alcaldes del área?

Los alcaldes del área piden calma, a la espera de los datos, aunque la posiblidad de cierre, aseguran, no se ve cercana. Señalan que la decisión es competencia de la Xunta siempre en coordinación con los concellos. El Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se prefiere no pronunciarse a la espera de lo que suceda: "Hai que esperar acontecementos en vez de estar falando tantas tonterías como hai na calle, esperamos a información do conselleiro"

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, considera que hay que tomar medidas, pero sin alarmar a la población. Subraya que el conselleiro les confirmó que no hay transmisión comunitaria: "Una cosa que nos decía el Conselleiro es que la mayor parte de los casos son importados y es que el área es muy dinámica e ir a un cierre mayor va a a repercutir negativamente".

El Alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo, pide unidad y alerta contra la sobreinformación. Recuerda que la competencia sobre las medidas a adoptar es autonómica: "Temos que ter esa plena confianza nas autoridades sanitarias coordinadas pola Xunta, tratar de que as medidas sexan aceptadas e consensuadas, esa é a labor dos alcaldes".

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, puso sobre la mesa la posibilidad de adaptar de nuevo las franjas horarias en situaciones, por ejemplo, en las que colisionan los paseos de "gente con mascarilla" y "gente haciendo deporte sin ella". Hace un llamamiento a la protección.