El Consell de Ibiza no entregará su remanente de 50 millones de euros a Hacienda

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha avanzando aquí en la SER que la institución no se va a adherir al plan de remanentes aprobado por el Gobierno Central. De hecho, aun confía en que no salga a la luz tal como está en estos momentos.

Marí explica que en estos momentos el PSOE es el único partido que lo apoya. Así que por un lado ve difícil que se pueda validar en el Congreso pero es que además aun confía en modificarlo porque no beneficia a nadie. No se puede seguir "encorsetando" a las administraciones locales y poder gastar el 35% de sus ahorros, en el caso de Ibiza son 50 millones de euros en total, "sería insuficiente para lo que se nos viene encima".

Dice que se ha "demonizado" mucho la llamada Ley Montoro pero es “gracias a ella que se cuenta con ahorros”. Una norma que también es la que no les deja gastar esos dineros, a esto responde que lo que hay que hacer es cambiarla.

Temporada turística

El presidente se ha referido a esta temporada asegurando que será para olvidar y de pasar página. Dice que la estocada del Reino Unido ha significado que tengan "pocas esperanzas" en poder ampliar la campaña como esperaban a octubre, a la vista que hay hoteles que están cerrando en pleno mes de agosto. Dice Marí que algo de actividad hay, sobre todo en oferta complementaria, viviendas vacacionales, pero la planta hotelera es la que se está llevando la peor parte "con ocupaciones mínimas en una tercera planta de plazas abiertas".

Asegura que a pesar de todo lo que está ocurriendo no es momento de hablar de cambiar el modelo turístico. Esto explica no es algo que se cambia de la noche a la mañana y además Ibiza cuenta con una marca vinculada a este sector que funciona, "solo hay que mejorar ciertas cuestiones pero no darle de lado a lo que funciona".

En cuanto a las restricciones de horarios o de zonas como el West en Sant Antoni dice que están funcionando, a pesar de las primeras críticas incluso desde su partido y al final hay otras comunidades que están haciendo lo mismo a la vista de la situación.

La institución de la Corona " es positiva y nos ha dado muchas alegrías"

También se ha referido a la polémica en torno a la Casa Real. El presidente ante la inminente llegada de los Reyes el próximo lunes a Ibiza dice que la institución es y ha sido muy positiva para nuestro país y no entiende estos debates, de hecho, dice que estas polémicas no aportan nada... Asegura que han dado “muchas alegrías” a España. Por otro lado, y acerca del Rey Emérito, aunque sin nombrarlo, dice que "no se puede juzgar a las instituciones, en todo caso a personas concretas".