El Ademar tutea al Oporto en el estreno estival

La apuesta por la juventud que ha querido inculcar en su nuevo proyecto Manolo Cadenas empezó a mostrar de lo que puede ser capaz un equipo leonés atrevido, dinámico y no exento de talento para, en la primera prueba de pretemporada, plantar cara a un equipo de Liga de Campeones como el FC Porto Sofarma con el que acabó forzando el empate (31-31).

El partido suponía un doble test, primero para medir el estado de forma de ambos equipos, que compartirán concentración, entrenamientos y partidos esta semana y, por otro, para comprobar si, con las medidas de seguridad exigidas por la normativa de las autoridades, se pueden disputar partidos con público en las gradas. La primera conclusión es que los leoneses prometen ser un equipo guerrillero, seña de identidad de su técnico y, en cuanto a la viabilidad de que se pueda empezar la liga con público, aunque la asistencia fuera escasa, la 'nueva normalidad' del balonmano también aprobó con nota.

Natan Suárez brilló en la dirección del juego marista / Ademar

Ademar solo tuvo unos minutos de desconexión mediado el primer periodo tras un arranque prometedor y eso se tradujo en que un rival, tan curtido y cuajado como el que dirige el exademarista Magnus Andersson, lograra un parcial de 1-6 (7-13) cuando poco antes ya Cadenas había parado el partido. Su equipo reaccionó siendo sostenido por una de las cinco novedades que hoy se estrenaban, el central Natan Suárez, desequilibrante en su juego ofensivo e intuitivo en la dirección para nutrir de balones a sus compañeros. El resto de los que se estrenaban dejaron también sensaciones positivas, con el joven Milan Gostovic muy suelto en ataque, no tanto Leandro Semedo ante su exequipo, mientras que Kisselev brilló más en defensa y Piechowski demostró que puede formar con Marchan una pareja de 'torres gemelas' más que interesante y que fue aprovechada puntualmente por Cadenas atacando con siete jugadores.

Tras el 15-17 del descanso Cadenas decidió dar la oportunidad al joven Carlos Honrado en la portería, ante la ausencia de otro de los fichajes, el internacional argelino Khalifa Ghedbane, al que se espera para los próximos días. El canterano fue una de las agradables sorpresas en los leoneses que le perdieron el respeto a su rival para llegarse a colocar por delante, 23-21 poco antes del ecuador de la segunda mitad.

Lucin marcó el gol del empate en los últimos segundos / Ademar

Andersson decidió que no quería dejar irse a su equipo, más poderoso en el juego físico y con potentes lanzadores, dando entrada a Quintana en portería y a Gomes y M'Bengue buscando abrir brecha en la defensa ademarista. Aún así aguantó el conjunto leonés, donde el internacional chileno Erwin Feutchmann recibió el primer recado del técnico de que no contará con oportunidades después de aferrarse al contrato pese a no entrar en sus planes.

En el cara o cruz final, Tin Lucin robó un balón en el ataque portugués que tendría que haber finiquitado el choque y anotar al contragolpe el definitivo 31-31. El próximo jueves, en el Palacio Municipal de Deportes de León se volverán a enfrentar ambos equipos.

ABANCA ADEMAR 31: Slavic; Marchán (5), Kisselev (1), Lucin (2), Martínez, Piechowski (2), Gostovic (4), Natan Suárez (4), Jaime Fernández (6), Gonzalo Pérez (3), Semedo (1), Carrillo (1), Casqueiro (2) y Honrado (ps).

FC PORTO 31: Mitrevsski; Fernandes (2), Iturriza (2), Gomes (4), Rui Silva (3), M, Bengué (4), Areia (4), Sliskovic (1), Branquinho (5), Martins (2), Alves (2), Spath (2), Marques (ps) y Quintana (ps)