Socorristas a partir de las 11:30 horas y solo hasta las 6, así es la vigilancia en varias playas valencianas

En la inmensa mayoría de las playas en la Comunitat Valenciana el operativo de vigilancia y socorrismo no comienza hasta las 11 de la mañana y una veintena de ellas arranca a las 11:30. Respecto a la finalización del servicio, buena parte de las playas termina el operativo entre las 7 y las 8 de la tarde, aunque hay algunas que dejan estar vigiladas ya a las 6. Usuarios de las mismas califican el operativo de insuficiente. La Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana ha pedido ya que los Ayuntamientos subsanen este déficit.

Y es que muchos son los que, ante la limitación de aforo de las playas por la COVID, deciden acudir a primera hora de la mañana, a unas horas en las que no hay socorristas, o a última hora de la tarde, cuando ya se han ido. De hecho, según hemos podido comprobar, son muy pocas las playas en las que las postas sanitarias abren antes de las 10 de la mañana y raro es el caso de una playa en la que la vigilancia se alargue más allá de las 8 de la tarde. En las playas de Sueca por ejemplo termina el servicio a las 6 de la tarde. Aunque lo peor es lo que ocurre en muchas playas en las que los socorristas no llegan hasta las 11:30 de la mañana. Es el caso, por ejemplo, de las playas de Denia.

En el programa Hoy por Hoy Comunitat Valenciana el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos Juan Antonio Caballero pedía a los ayuntamientos que actúen rápidamente para corregir esta situación y que no esperen a la temporada que viene. Caballero no entiende que muchos ciudadanos de forma responsable hayan decidido escalar su presencia en las playas para evitar propagar la COVID y sin embargo los municipios no les ofrezcan las suficientes garantías para que el baño sea seguro.

La Comunitat, a la cabeza de ahogamientos

Conviene recordar que la valenciana es la comunidad que registró en julio un mayor número de fallecimientos por ahogamiento, con 16 muertes, la buena parte de ellas se produjeron en las playas. Pero es que en lo que llevamos de año la cifra ronda los 40. Nuestra autonomía lidera la triste lista de fallecidos en España en espacios acuáticos. La Comunitat Valenciana concentra el 53% de las muertes por ahogamiento que se producen en el país.