Ramírez confirma tres fichajes y una venta

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ofreció su primera rueda de prensa virtual, donde afirmó que “la temporada es tan atípica que no tenemos ni campaña de abonados. A pesar de ello hay abonados que quieren ayudar, pero la realidad es que los patrocinadores bajan y tenemos problemas, como todas las empresas, aunque podremos confeccionar una plantilla competitiva”.

Confirmó que “tenemos un presupuesto de 12 millones de euros, aunque hay que bajarlo a 8. Habrá alguna venta y negociamos salidas, ya que hemos hablado con Mantovani, De la Bella, Snirc y Deivid dándoles diferentes opciones como que sigan de vacaciones, entrenado a parte o con el grupo, aunque no cuentan. No queremos conflictos y los jugadores descartados se incorporarán a los entrenamientos con el grupo hasta que se encuentre una solución, porque no contamos con ellos por un tema económico”.

De la nueva equipación confirmó que “la presentaremos en septiembre con Hummel, porque ahora somos distribuidores de la marca y la tienda la llevamos nosotros, no un tercero, como antes. Tenemos un gran stock y hay rebajas de hasta un 70%, por lo que empezaremos con la vieja equipación para intentar vender el material que aún tenemos de la anterior temporada”.

Cuestionado por el canterano Tana dijo que en su momento “era un futbolista apetecible para nosotros y para otros equipos, por lo que se le hizo un contrato a medida de su personalidad con una cláusula específica para él. La campaña pasada se le abrieron dos expedientes por dos faltas graves y se le podía despedir, pero no se hizo, pero el club entiende que volvió a infringir este verano y ahora se le entregará el expediente y tendrá 7 días para contestar. Ya será entonces cuando se decidirá que se hará con él. Mientras tanto, seguirá de vacacione, hasta que se decida qué decisión tomar”.

El proyecto para la nueva temporada “estará basado en la austeridad y sin grandes alegrías, pero no estamos en ningún problema económico. Somos una de las economías más solventes de Segunda, aunque estamos como muchas empresas del país”.

Cuestionado por la continuidad del delantero argentino Sergio Araujo explicó que “no estoy en condiciones de asegurar que ni Araujo ni ningún jugador pueda continuar. Pueden ocurrir muchas cosas”.

En cuanto al tinerfeño Pedri dijo que “el Barça está volcado con él y nosotros encantados de que juegue allí. Hicimos una venta y si juega tendremos unos suculentos ingresos”.

En cuanto a posibles llegadas, confirmó que “esta semana vendrán tres nuevos fichajes para seguir confeccionando un equipo joven. Se trata de un central, un extremo y un centrocampista, que están prácticamente firmados. Hay un contrato con un jugador que no está activado, pero seguro que se darán las condiciones para que termine firmando”.

De Rubén Castro y Juanjo Narváez no escondió que “a Rubén le presentamos una oferta, y aunque la rechazó, esperamos que si no encuentra nada quiera jugar con nosotros una temporada más. Con Narváez estamos intentando que regrese cedido.

Desveló que “tenemos una venta de uno de nuestros jugadores que está prácticamente acordada, pero hasta que no esté firmado no diremos nada”.