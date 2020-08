Oriol Riera: "T'asseguro que aquesta plantilla si hagués sapigut que hi havia un positiu no hagués viatjat"

Ahir el futbolista Oriol Riera va anunciar que penja les botes per dedicar-se, a partir d’ara, a ser entrenador i avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb ell. Oriol Riera va jugar a les categories inferiors del Barça i de fet, va debutar amb el primer equip el mateix dia que Messi. El futbolista vigatà ha tancat la seva etapa com a futbolista al Fuenlabrada. “Han estat 16 anys molt bonics, alguns llocs amb dificultats, d’altres menys, però han sigut molt bonics i ara s’obre un nou capítol que tinc moltes ganes de començar”, ha afirmat Riera al ‘Què t’hi Jugues!’.

“Si els genolls m’ho permeten, seguiré entrenant i fent coses. Tinc ganes d’iniciar-me com a entrenador, però això no vol dir que estigui fora del que és la vida, de poder fer els meus hobbies, de poder iniciar triatlons i tinc moltes ganes d’iniciar-me en això”, ha afirmat el futbolista, qui ha explicat que ara la prioritat és la família. “De moment tranquil·litat i passar el màxim temps possible amb la meva família perquè tenim tres nenes que ara mateix part de la parada en el camí és per elles, necessiten estabilitat. Veurem què em depara el futur, però amb molta tranquil·litat i molta serenor”.

Aquesta temporada Oriol Riera ha jugat al Fuenlabrada i a SER Catalunya ens ha explicat com ha viscut els casos positius que hi va haver a l’equip madrileny. “Han estat setmanes complicades, però no diferent del que està patint el país i el món sencer. Són períodes de la vida, tot té les seves coses positives”, ha dit Oriol Riera qui ha explicat que continua a Madrid aïllat perquè va ser un dels futbolistes que va donar positiu a La Corunya. “Estem fent els últims controls, sembla que tot està bé, tot està passat ja, però per precaució ho estirem una mica més perquè tot estigui bé i no contagiem a ningú”, ha afirmat.

Oriol Riera també ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ com ha viscut totes les polèmiques que hi ha hagut aquests dies al voltant dels positius de l’equip madrileny i del viatge a La Corunya. “Jo crec que la gent ha sigut molt partidista en algun moment. Crec que ningú té tota la informació. Jo t’asseguro que nosaltres, aquesta és una plantilla veterana, si hagués sabut que hi havia un positiu no hagués viatjat ni hagués jugat el partit. Això ho tenim claríssim tots”, ha dit Oriol Riera, qui ha afegit que “al final en futbol i política tothom parla, tothom en sap i tothom té opinions i al final pots estar d’acord o no, però jo les respecto. La vida del futbolista durant aquests 16 anys t’ha ensenyat que molts cops t’entra per una orella i et surt per una l’altra i això és el que hem fet perquè no podíem estar pendents de tota la informació que hi havia, perquè fins i tot nosaltres no la teníem tota”.

“Ningú és aliè en aquesta situació de pandèmia del país i el que s’ha de fer és saber conviure amb ell i millorar protocols. Crec que tots els estaments en el cas particular del futbol s’han de reunir i han d’anar d’una vegada de la mà i amb una mateixa direcció, i això farà que el futbol millori. Ja no a Primera Divisió, sinó que a 2a, 2a B, a 3a Divisió...”, ha afirmat Oriol Riera, qui ha afegit que “jo he jugat a 3a i 2a B i t’asseguro que són divisions professionals perquè la professionalitat no ve pels diners que es cobra a final de mes, la professionalitat ve en la vida, que tu li dediques les 24 hores. És importantíssim entendre que a 2a B i 3a necessiten aquests protocols, aquestes ajudes, necessita que el futbol continuï”.

Per altra banda, amb Oriol Riera també hem parlat sobre el Barça i les opcions del conjunt blaugrana de cara a la Champions. “El Barça ja no té aquella possessió tan gran que tenia anteriorment, sap que ara mateix el futbol són cicles i ha d’esperar el seu moment per tenir aquella possessió per fer mal i mentrestant guardar i estar ben còmode”, ha afirmat Oriol Riera.