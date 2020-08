La hostelería se rebela contra el cerco de Aranda

El sector comercial y más concretamente el hostelero ha acogido la petición de la Junta de prorrogar el confinamiento de Aranda por otros siete días como un mazazo, y no escatiman en críticas por esta medida, que consideran un varapalo enorme para la economía local, ya de por sí bastante maltrecha después del parón de los meses del estado de Alarma. “Tengo la sensación de que esto es como un circo, de que nos han tirado a los leones a ver si nos comen. Y nos están comiendo”, expresa José Zapatero, responsable del Lagar de Isilla, que teme que muchos negocios no podrán remontar después de este nuevo hachazo.

José Zapatero advierte que el sector está al borde de la desesperación, ante la incertidumbre de lo que pueda llegar a durar este cerco territorial y habla de la posibilidad de salir a la calle por una medida que considera desproporcionada, además de ineficaz. "La gente está muy cabreada y habla de salir a la calle porque está en juego no sólo su negocio, sino las familias que trabajan en ese negocio, con todo lo que conlleva una familia detrás y con todo lo que conlleva la preocupación de no saber qué va a pasar mañana. Es el momento de que todos alcemos la voz y pongamos los medios para solventar esta situación. Dan ganas de llorar de rabia. Porque cuando ves que es necesario, te callas y te aguantas, pero cuando ves que no se hacen medidas antes del confinamiento, se aplica éste último, y no sirve para nada… ¿Qué haces?”, cuestiona este veterano empresario del sector.

Zapatero entiende que la comunidad de Castilla y León adopta esta medida dentro de su política conservadora frente al Covid, pero considera que en este caso lo que hace falta es más sentido común. En este aspecto este empresario critica que cercar un territorio no tiene sentido si no va acompañado de medidas eficaces para que el volumen de contagios vaya cediendo. “Yo soy el primero que si hay que confinar se confina, si hay que cerrar se cierra, y si me tengo que arruinar me arruino, pero lo que sí tengo que pedir es que sirva, y esto no está sirviendo para nada. No hay controles en las carreteras, todos vemos que no hay el seguimiento que debería de haber ante una situación de confinamiento, faltan rastreadores y el Ayuntamiento tampoco tiene armas”, enumera este hostelero que añade que “es tan lamentable la situación que creo que alguien debería tomar cartas en el asunto, alguien que tenga la capacidad y la coherencia y el sentido común de hacer algo para solucionar esta papeleta”, concluye.

El demoledor testimonio del hostelero, en Hoy por Hoy Aranda, puede reproducirse en el siguiente audio.