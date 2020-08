No habrá restricciones a la movilidad por el momento en el área sanitaria de A Coruña. Así lo ha comunicado el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia este mediodía después de reunirse con el comité de expertos de la Xunta para estudiar la evolución de la Covid 19: "Polo momento e á vista do anializado polo comité clínico non está previsto restrinxir a movilidade, isto non quere dicir que non haxa que abordalo nos próximos días."

Las medidas se revisarán en una semana

Esta medida sigue sobre la mesa en función de la evolución de las cifras de la pandemia ya que en A Coruña aumenta la incidencia aunque sigue sin haber presión asistencial. Alberto Núñez Feijóo ha comunicado que se realizará un seguimiento especial de la evolución de la Covid en A Coruña y que el próximo miércoles volverán a decidir sobre nuevas restricciones en caso de que fuesen necesarias.

Se mantienen las restricciones al ocio nocturno, que se amplían a Oleiros, Culleredo, Arteixo y Cambre, la prohibición de verbenas y concentraciones y la limitación de las reuniones a un máximo de diez personas. Anuncia Feijóo cribado masivo entre menores de 40 años y más control de los ayuntamientos.

Nuevas medidas

Se restringue además las visitas de familiares y acompañantes a los hospitales y a las residencias de ancianos. Se incrementarán los OCR´s hasta 1.200 diarios en grupo sensibles como policía nacional, guardia civil, policía local, trabajadores de ayuda en el hogar, farmaceúticos y taxistas.

Pide a los ayuntamientos que extremen los controles de seguridad: "É necesario tomarse en serio os controles firmados e anunciados hai varios días, nos diriximos ós conceloos e a delegación do Goberno para instar a que estean vixiantes e proactivos en controlar que se levan a cabo as medidas nas rúas, nas terrazas e no ocio nocturno, o cumprtimento estricto das medidas de restricción que extendemos por un periodo de 7 dias como mínimo"

Subraya un cambio en el perfil de los pacientes ingresados, menores de 50 años en nueve casos, y de los positivos en coronavirus, con edades cada vez más bajas. Y anuncia que se prohibe fumar en la calle.

El decreto se hará público mañana a las doce de la noche.