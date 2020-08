¿Jugar a toda costa?

Los dirigentes del fútbol español trabajan a marchas forzadas para darle a las categorías amateur un marco con el que ponerse de nuevo en marcha. La Federación Española dejó en manos de las autoridades la elaboración de plan conjunto para conjugar los intereses deportivos y económicos y la crisis sanitaria que sacude al país. En este sentido, el Consejo Superior de Deportes ha programado para el miércoles 19 de agosto una reunión en la que tratará la vuelta a las competiciones dejando la puerta abierta a reformas en los protocolos y a la presencia de público en las gradas en los torneos no profesionales.

Sin embargo, la Segunda B y Tercera tienen un plan en el que no tendrán cabida tests del coronavirus masivos y frecuentes para los futbolistas de estas categorías. "Si tenemos 1.100.000 licencias, hacer pruebas todas las semanas durante cuarenta jornadas... ya me contarás. No se le ha hecho a la sociedad en su conjunto". Así se manifiesta José Ángel Peláez, presidente de la Comisión de Segunda B y Tercera dentro de la RFEF. Y en caso de contagios, una sorprendente idea que planean los dirigentes y que desvela Pelaéz: "si paramos la competición, ni se empezará ni se acabará. Habrá protocolos severos y planes de competición donde se determinará qué pasara si alguien da positivo; por ejemplo, resolver esos partidos sin a lo mejor llegar a jugarlos".

José Ángel Peláez, presidente de la Segunda B y Tercera / Cadena Ser

En declaraciones a Ser Cantabria, Peláez insistió en desmentir la intención del estamento de retrasar más de lo necesario el arranque de la próxima temporada, insinuaciones que provocaron el estallido de jugadores, dirigentes y aficionados pidiendo la vuelta del fútbol...¿a toda costa? ¿Deben iniciarse las competiciones en ligas donde no se garantiza la seguridad necesaria de los protagonistas? Las palabras del presidente de la liga invitan a pensar en una huida hacia adelante, más allá de las normas de higiene básicas. Como telón de fondo, la imposibilidad económica de estos clubes para hacer frente al coste de los tests semanales.

De este asunto peliagudo seguirán tratando las próximas reuniones a la espera de un protocolo que en el mundo del fútbol amateur sería dispar, según indicó Peláez. Un plan nacional para la Segunda B y un protocolo territorial para la Tercera División que, una vez sellado, abrirá un periodo de aproximadamente un mes para que se alce el telón a la temporada. "Estamos hablando de octubre casi con total seguridad", indicó, dejando la puerta abierta a que haya espectadores en los partidos cumpliendo las restricciones de aforo que determinen los diferentes gobiernos.

En segundo plano queda la disección de los grupos de una Segunda B que contará con 102 equipos que serán repartidos en cinco grupos, que a su vez serán subdivididos. A priori, la Cultural quedará emparejada con los otros siete equipos de Castilla y León (Numancia, Burgos, Guijuelo, Unionistas, Salamanca, Valladolid B y Zamora), los seis gallegos (Deportivo, Celta B, Pontevedra, Coruxo, Compostela y Racing de Ferrol) y los seis representantes del fútbol asturiano (Oviedo B, Sporting B, Lealtad, Covadonga, Langreo y Marino). De aquí saldría la nueva división en dos grupos de diez equipos.