Los antivacunas que se concentran en la Plaza del Castillo, refutados por el microbiólogo Ignacio López Goñi

El pasado sábado, la policía tuvo que disolver una concentración de antivacunas y antimascarillas en la Plaza del Castillo de Pamplona. Desconfían de la vacuna de la Covid-19, desconfían de las pruebas PCR y desconfían del uso de la mascarilla. Mavi Romano, una de las representantes de este colectivo, ha estado en la SER para explicar que una vacuna generalizada es un despropósito y que las mascarillas solo son necesarias en población con síntomas. "Esto es un círculo vicioso, porque los que llaman asintomáticos se producen ahora por primera vez en la historia de la Medicina, y están basados en unas pruebas que no son fiables, por lo que la mascarilla solo debería ser necesaria en población de riesgo con síntomas", critica.

El catedrático de microbiología Ignacio López Goñi también ha estado en la SER para puntualizar y refutar muchos de los aspectos que denuncia el colectivo antivacunas. Dice que no hay razones para desconfiar y que las críticas no tienen base científica. "Ha habido muchas cosas de lo que han dicho que no he entendido, porque, como siempre, en este tipo de discursos, con medias verdades y cosas erróneas se mezcla todo, y no he entendido gran parte de su discurso porque carece de criterio científico alguno". López Goñi critica el escepticismo de estos grupos y el daño que provocan sembrando miedo entre la población.

El catedrático también ha defendido las pruebas PCR como la forma válida de comprobar si una persona tiene coronavirus, dice que son seguras y fiables y que ese tipo de pruebas lleva muchos años utilizándose en la medicina. Ha criticado que se hable de "una sola vacuna" contra la Covid-19, y que se generalice la crítica, ya que es imposible extrapolar las peculiraridades de todas las vacunas y generalizar una crítica a todos los tratamientos posibles contra la enfermedad. Confirma que en ningún caso están saltándose fases de experimentación de la vacuna, y que serán seguras.

López Goñi también ha querido dejar claro que las mascarillas son necesarias como medida preventida contra el virus. Los grupos que, como el de Mavi Romano, se manifiestan contra las medidas de prevención contra la Covid-19, solo crean miedo en la población.