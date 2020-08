¿Un 9 d'Octubre telemático?

El presidente de la Junta Central Fallera y también concejal de Comercio del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha pasado por los micrófonos de Hora 14 en la víspera de la reunión convocada por la Generalitat para buscar salida a todas esas piezas de los monumentos falleros que no se quemaron en marzo por la suspensión de las Fallas. Recordamos que algunas de esas figuras siguen en Feria Valencia, otras en los talleres de artistas falleros o incluso en naves alquiladas, con el consiguiente coste económico para comisiones.

Galiana asegura que acuden a la reunión con la idea de colaborar, de escuchar las propuestas de la Generalitat porque “tenemos un problema” y con las necesidades motivadas por el desarrollo de la pandemia se ha descuidado tema.

El presidente de la Junta Central Fallera cree que la solución pasa por seguir llevando más fallas a Feria Valencia o otras naves, otorgando ayudas para pagar el alquiler de naves y así liberar el espacio que necesitan los artistas falleros en sus talleres, para que puedan trabajar en los monumentos de 2021.

Futuro de la meditadora

Galiana asegura que se mantiene la propuesta de quemar el busto de la meditadora, la pieza central de la falla municipal de València de este año, el último fin de semana de febrero, todavía no se sabe si viernes, sábado o domingo, pero coincidiendo con el fin de semana especial, el de la crida. Si todo va bien, apunta el presidente de la Junta Central Fallera, y la evolución de la pandemia facilita que las autoridades sanitarias así permiten, “nos gustaría pegarle fuego como símbolo del final de un ejercicio y principio de otro”-

Sector pirotécnico

Con el tema de los mascletàs y castillos de fuegos artificiales que no se dispararon en las Fallas de 2020, “estamos dándoles salida”. El Ayuntamiento ya ha abonado el 80 por ciento del coste “porque entendíamos que se había hecho un encargo y había que pagarlo”.

Además, el pasado 23 de julio en el homenaje a las víctimas de la Covid, se utilizó material pirotécnico que estaba comprometido para marzo y “la idea era utilizarlo” también para la tradicional mascletà del 9 d’Octubre, aunque “parece que no será posible, pero buscaremos algún día para hacer esos disparos”. Pero hay que tener en cuenta, recuerda Galiana, que “ese material es muy sensible, tiene una fecha de caducidad, no aguantará hasta el año que viene y ya se ha hablado con los pirotécnicos que si no se utiliza, se abonará la cantidad restante”.

9 d’Octubre

El Ayuntamiento de València está trabajando con la Generalitat para reorganizar los actos del 9 d’Octubre porque la procesión cívica, la entrada de Moros y Cristianos y otros actos, significan una aglomeración de personas que no está aconsejada en la actualidad.

“Habrá que inventar algún tipo de actividad alternativa, utilizar las nuevas tecnologías, internet, hacer vídeos”, explica el concejal. “Sí se realizará Sant Donís, que es importante para el comercio de la ciudad, sobretodo para el Gremio de Panaderos y Pasteleros”.

Nochevieja y Reyes

Carlos Galiana afirma que “si hace falta anular actos, se hará”, pero explica que se está trabajando en tres escenarios. “El más optimista, aunque poco realista” es que todo se solucionara bien por la aparición de una vacuna o medicamento que ya no haga letal esta enfermedad, entonces los eventos se desarrollarían con normalidad.

Un segundo escenario en el que se tuviera que fijar una limitación de aforo, “algo complicado en la vía pública”, y un último, que “ojalá no se produzca”, en el que finalmente haya que suspender todos los eventos porque estemos en nuevo confinamiento.

Suspendido el Bonica Fest

El concejal de comercio lamenta que se haya tenido que suspender también el Bonica Fest, la fiesta de los mercados municipales que ha tenido gran éxito en las últimas ediciones. Galiana afirma que “las limitaciones de aforo hacían complicada la celebración”, y que se ha tomado esa decisión después de hablar con todos los presidentes de los mercados municipales.

Eso sí, anuncia que se realizará una campaña específica “para que la gente conozca el valor añadido que aportan a la sociedad los mercados municipales, la calidad de sus productos y los niveles de seguridad que ofrecen a sus clientes”.