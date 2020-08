Javier Cáceres: "El ambiente en Lisboa es cero"

Aquest matí el FC Barcelona ha comunicat un positiu per coronavirus entre els nou futbolistes que s'incorporaven avui a fer la pretemporada i que són Pedri, Trincao, Matheus, Aleñá, Rafinha, Todibo, Wague, Miranda i Oriol Busquets. Aquests futbolistes ahir es van fer les proves PCR sense baixar del cotxe i s'ha detectat un positiu que és asimptomàtic i que està aïllat al seu domicili tal i com indica el protocol mèdic. "Diu el Barça que no ha tingut contacte amb cap de les persones que ha de viatjar a Lisboa demà i que s'han rastrejat tots els seus contactes. Per tant, segons la informació que ha facilitat el club, no hi ha cap mena de perill que aquest jugador hagi pogut contagiar cap dels futbolistes que han de viatjar demà a Lisboa", ha explicat Joan Tejedor al 'Què t'hi Jugues!'.

Pel que fa a la Champions, el FC Barcelona ha completat aquest matí l’última sessió d’entrenament a Barcelona abans de viatjar demà al matí cap a Lisboa per disputar la fase final de la Champions. Quique Setién ha convocat a 26 futbolistes, entre ells Dembélé, encara sense l’alta mèdica, Braithwaite, tot i no estar inscrit a la Champions, i els nou jugadors del filial que ja hi van ser al partit contra el Nàpols. “Messi ja va fer ahir l’entrenament amb l’equip i avui ha repetit, l’únic que segueix al marge és Umtiti. La resta, tots a disposició de Quique Setién. Amb tot excepte Umtiti per afrontar aquesta Champions”, ha dit Joan Tejedor.

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Javier Cáceres, periodista del diari alemany Süddeutsche Zeitung, i que aquests dies està a Lisboa. “El ambiente en Lisboa es cero. Da un poco de pena después de haber estado en tantas finales de la Champions estar aquí en esta ciudad maravillosa, no respirar absolutamente nada que esté relacionado con el futbol”, ha afirmat Javier Cáceres, qui ha afegit que “en los bares no se puede beber alcohol por la pandemia, no ves pantallas gigantes por el centro, no ves turistas, no hay gente, no hay aficionados. Es todo un poco triste, pero es lo que hay y con eso nos arreglaremos”.

Amb Javier Cáceres també hem parlat sobre l’actualitat del rival del Barça als quarts de final de la Champions, el Bayern de Munich. “Yo he estado en contacto con la gente del Bayern y ya des de mayo estaban bastante seguros de que iban a hacer un muy buen papel contra quien fuera en esta Champions porque se sienten realmente preparados”, ha afirmat, i ha explicat també que des del club alemany creuen que físicament estaran a un altre nivell que els equips que han estat jugant fins fa pocs dies. “Han tenido 13 días de vacaciones y han estado preparándose como si fuese un pequeño mundial y esto es un factor clave, más allá de la calidad futbolística que está fuera de cualquier duda”, ha dit Javier Cáceres al ‘Què t’hi Jugues!’.