El juez solicita que la Junta rehaga el informe para pedir la prórroga del confinamiento de Aranda

No le valen las explicaciones de la Junta. El juez suplente del Juzgado de lo contencioso número uno de Burgos, encargado de decidir sobre la continuidad del confinamiento de Aranda le pide a la Junta que rehaga su informe para solicitar la prórroga porque el documento presentado no se ajusta a lo que solicitó en su auto de ratificación de las medidas para contener la pandemia en la capital ribereña.

Explica el magistrado que el documento que ha recibido es un extracto de lo que ya se puede ver públicamente en la base de datos de la página web de la Junta, pero sugiere que el informe es escaso en relación a los datos que ofrece sobre los brotes y su evolución, de los que no da demasiadas explicaciones más allá de una referencia genérica a que se siguen estudiando “nuevas agregaciones familiares”. Para evitar nuevas vaguedades el juez explicita al detalle los datos que requiere de la Junta: Número de brotes abiertos a fecha de la solicitud inicial que pudiera considerarse no controlados, su origen (familiar, recreativo u otro) y la progresión que se haya producido de cada uno de ellos; actuaciones que se han realizado con cada uno de esos brotes y en su caso el motivo por el que no se haya podido identificar a todas las personas afectadas; número de brotes abiertos a día de hoy que puedan considerarse descontrolados, su origen, y, en su caso, las actuaciones de averiguación realizadas para identificar a los afectados. El juez dice literalmente “en caso de no poder identificarlos, explique la causa”

Finalmente el magistrado también se interesa por el número de pacientes asintomáticos o que presentando síntomas se encuentren en aislamiento domiciliario

La Junta tiene de plazo hasta este viernes 14 de agosto a las once de la mañana para llevar a cabo este nuevo informe “fecha en la que concluye la resolución judicial”